該行認為，隨著樓價有望在今年首季到達谷底，就算根據其經濟師預油，美國聯邦基金利率今年會處於5.25至5.5厘高位，因此會對高負債及低負債的地產公司的表現，會產生分野。該行跟據其給予前述的排序，首選購入新鴻基地產（0016）、九龍倉置業（1997）及信和置業（0083）。

隨著香港樓價在2022年受到加息步伐加快影響跌價15%，花旗稱，已經見到有正面回素，驅動樓價在今年首季多跌5%至谷底，並呈現U型反彈。就算今年有很多新盤準備推出，該行預料最終因為前景轉為正面而可以將新盤貨源消化。全年的樓價料最終按年升5%。推動樓價正面發展，這與人口改變情況趨向有利的方向發展、估計今年第二季按揭息口到頂、中港恢復通關釋放被壓抑的需求，連同一旦樓價再受壓觸發政策上放鬆，合共四個因素，會成為樓價復升的催化劑。

因應中港恢復通關，花旗相信，在疫情前旅客佔高檔零售商場如尖沙咀海港城的消費超過五成的情況下，高檔零售銷售亦有望恢復有序增長。在眾多股份中，九倉置業將會成為最大受惠者，並且有望釋除投資者對加息因素影響到盈利的疑慮。至於寫字樓方面，該行認為，新寫字樓相繼在2022年及今年陸續完成，去年的預租反應原本已較差，更多新落成項目亦會在今年招租，就算有通關因素，也不足以支持吸納新增供應，反之預期會推高今年的寫字樓空置率。不過，位於中區及去中心化的寫字樓在市場前景較佳時，該行料相比其他寫字樓影響沒有這麼嚴重。

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