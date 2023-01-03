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恒指創4個月高逼近250天線 收市升363點 波幅909點 金沙銀娛創52周高

憧憬與內地通關，加上人民幣今早升值、港元貶值，以及財新數據顯示內地企業生產經營預期指數創新高，港股先跌後升，恒指、國指見近4個月高。恒指今早低開210點，今早低位跌477點，午後高位升431點，全日高低波幅909點。賭股上升，金沙（1928）、銀娛（0027）創52周高。金價見半年高，金股升。北水流入近一個月最多，增1.1倍，連續第7日流入。

恒指收市升363點或1.84%，報20145點，大市成交金額1206億元，較上日增加38.65%，是2022年12月28日1219.53億元成交後最多；國指升129點或1.92%，報6833點。恒生科技指數收報4233點，升2.53%。

藍籌股成交金額564.17億元，佔大市成交46.78%；科指成份股成交金額321.21億元，佔大市成交26.63%；國指成份股成交金額478.59億元，佔大市成交39.68%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。農夫山泉（9633）、龍湖（0960）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌68隻升，5隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升7.25%，收報5.18元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.81%，收報40.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報84.85元，升10.48%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報68.85元，跌3.5%。

恒指10天線(19589.78點)、20天線(19490.02點)失而復得，逼近250天線(20379.49點)。科指10天線(4131.24點)、20天線(4151.23點)失而復得，逼近250天線(4347.87點)。

北水南下合計淨流入42.5億元，較上日增加111.04%，淨流入金額是2022年12月12日63.68億元後最多。北水連續第7日流入，累計流入141.17億元，對上一次連續7日淨流入是2022年10月14日。南水北上合計淨流出6.45億元人民幣，終止連續1日流入

三大指數今日表現

恒指曾升最多2.18%，是2022年12月28日後最大升幅，當日升幅為2.59%。今曾高見20212.55點，是2022年8月15日20260.66點後最高。今日收市報20145.29點，是2022年8月26日後收市新高，當日報20170.04點。連升2日，累計升404.15點，對上一次連升2日是2022年12月22日。

科指曾升最多2.84%，是2022年12月28日後最大升幅，當日升幅為3.37%。今曾高見4246.03點，是2022年12月28日4263.34點後最高。今日收市報4233.37點，是2022年12月14日後收市新高，當日報4237.66點。連升2日，累計升125.94點，對上一次連升2日是2022年12月22日。

國指曾升最多2.32%，是2022年12月28日後最大升幅，當日升幅為2.97%。今曾高見6860.8點，是2022年8月31日6952.61點後最高。今日收市報6833.98點，是2022年12月9日後收市新高，當日報6834.21點。連升2日，累計升138.41點，對上一次連升2日是2022年12月22日。

午後消息股表現

金價高見1849.98美元，是2022年6月20日1851.81美元後最高。紫金礦業（2899）收報11.24元，升6.24%；招金礦業（1818）收報9.15元，升5.41%。中國黃金國際（2099）收報23.65元，升3.28%；靈寶黃金（3330）收報0.93元，升1.09%；價值黃金（3081）收報43.96元，升1.85%；SPDR金ETF（2840）收報1342元，升1.82%；山東黃金（1787）收報15元，升3.59%。

港科探索（1137）最新推跨境社交購物平台Everuts，正招募海外代購專員。收報5.47元，升1.86%。

小鵬汽車（9868）去年交付12萬輛智能汽車，增23%。收報41.35元，升7.82%。

吉利（0175）：電動車極氪去年全年交付近7.2萬部。收報11.86元，升4.04%。

今早及隔晚消息股表現

美的置業（3990）去年合同銷售792億人幣跌42%。收報12.12元，升0.66%。

內地不再補貼新能源車主，小鵬（9868）：維持汽車建議零售價不變。收報41.35元，升7.82%。

澳門上月賭收按月升16.1%，開關帶動除夕入境人次創國慶後新高。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報8.87元，升4.85%；美高梅中國（2282）創52周高，見9.96元，收報9.74元，升13.26%；澳博（0880）收報4.77元，升5.53%；永利澳門（1128）收報9.24元，升6.21%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.7元，收報53.6元，升3.88%；金沙中國（1928）創52周高，見28.2元，收報26.9元，升3.86%；信德（0242）收報1.74元，升3.57%。

理想蔚來（9866）12月付運量創單月新高，小鵬同期付運按年跌近三成。收報80.2元，升2.17%。

國航（0753）收購山航集團股權。收報7.17元，升3.17%。

中證監：富途非法跨境經營證券業需整改。騰訊（0700）收報345.2元，升3.35%；阿里巴巴（9988）收報88.65元，升2.78%。

海底撈（6862）今完成分拆特海上市，首席戰略官周兆呈轉任特海CEO。收報22.8元，升1.79%。

理想（2015）12月交付量逾2萬輛，明年2月發布SUV理想L7。收報84.85元，升10.48%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見54.3元，收報51.3元，升1.58%；MOG（1942）創上市新高，見10元，收報8.99元，跌3.33%；金山雲（3896）創上市新高，見2.35元，收報2.28元，升8.57%；天立教育（1773）創52周高，見2.68元，收報2.63元，升30.2%；卓越教育集團（3978）創52周高，見0.98元，收報0.92元，跌6.12%；美高梅中國（2282）創52周高，見9.96元，收報9.74元，升13.26%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.7元，收報53.6元，升3.88%；金沙中國（1928）創52周高，見28.2元，收報26.9元，升3.86%；景福集團（0280）創52周高，見0.445元，收報0.43元，無升跌；康方生物（9926）創52周高，見47.45元，收報47.3元，升10%；威高股份（1066）創52周高，見13.1元，收報13.04元，升1.72%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見17.48元，收報17.26元，升4.61%；新地（0016）創52周高，見110元，收報109.2元，升2.25%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括冠軍科技集團（0092）低見0.025元，收報0.054元，跌41.94%；毅德國際（1396）低見0.85元，收報0.92元，跌8%；順興（1637）低見0.23元，收報0.231元，跌4.15%；天齊鋰業（9696）低見54.15元，收報57.7元，升3.41%；濠暻科技（2440）低見1.37元，收報1.41元，升0.71%；美皓醫療（1947）低見0.48元，收報0.48元，跌3.03%；康灃生物科技（6922）低見14.82元，收報16.8元，跌4.87%。

9隻股份創52周低，包括新灃集團（1223）低見0.8元，收報0.89元，無升跌；銀建國際（0171）低見0.31元，收報0.325元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21元，收報21.75元，跌0.14%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，無升跌；中盈盛達（1543）低見1.35元，收報1.55元，跌6.06%；力高集團（1622）低見1.46元，收報1.49元，跌7.45%；華眾車載（6830）低見2.38元，收報2.41元，跌2.82%；星凱（1166）低見0.05元，收報0.05元，無升跌；麗豐控股（1125）低見3.1元，收報3.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，天立教育（1773）創52周高，見2.68元，收報2.63元，升30.2%；映客（3700）收報1.15元，升18.56%；海信家電（0921）收報10.08元，升17.07%；佳民（8519）收報0.04元，升14.29%；浪潮國際（0596）收報4.05元，升13.76%；石四藥集團（2005）收報4.9元，升13.69%；安領國際（1410）收報0.75元，升13.64%；越秀服務（6626）收報3.75元，升13.29%；美高梅中國（2282）創52周高，見9.96元，收報9.74元，升13.26%；慕容家居（1575）收報0.181元，升13.13%；亨得利（3389）收報0.28元，升12.45%。

下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.025元，收報0.054元，跌41.94%；樂享（6988）收報1.6元，跌25.58%；四海國際（0120）收報1.28元，跌22.42%；大豐港（8310）收報0.087元，跌20.18%；健世科技（9877）收報56.9元，跌13.92%；艾伯科技（2708）收報1.36元，跌13.38%；君實生物（1877）收報42.05元，跌13.3%；超智能控股（1402）收報0.335元，跌12.99%；看通集團（1059）收報0.41元，跌12.77%；海亮國際（2336）收報0.14元，跌12.5%；TOMO Holdings（6928）收報5元，跌12.28%。

 

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