12月，恒生科技指數上升330.6點或8.7%，恒生滬深港通中國500指數錄得1.0%的升幅，恒生A股通300指數則錄得0.4%的升幅。在恒生綜合指數的行業指數中，資訊科技業升幅達10.6%最多，而能源業則錄得跌幅2.4%最差。

月內，貢獻恒指最多的為騰訊控股（0700），貢獻237點，其次為友邦保險（1299）、阿里巴巴（9988）及美團（3690），分別貢獻159.4點、104.5點及83.9點。最佳表現的股份為九龍倉置業（1997）、申洲國際（2213）及金沙中國（1928），按月分別升26.4%、26.1%及23.3%。

截至12月31日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理總值約576億美元，按月升15.2%。與恒生指數掛鈎的交易所買賣產品的資產管理約198.5億美元，按月升4.6%，與恒生中國企業指數掛鈎的約53.9億美元，按月升21.1%，與恒生科技指數掛鈎的約97.8億美元，按月升9.6%。

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