摩根士丹利指，若以澳門博彩監察協調局最新公布去年12月份的賭收只有38.42億澳門元，料業界仍然處於LBITDA狀態，估計1月尾會加快復蘇步伐，1月份全月賭收有望達到62億元水平。剛過去的12月30日及12月31日的大除夕日子，入境訪客則只有逾2萬人，比其預期的2.4萬人為少。美銀亦指，12月30日及31日入境訪客數目比其去年十一黃金周首日的3.7萬人還要少，但是仍比12月份大部份時間日均1.2萬人為佳，預計到今年農曆年假期會恢復，1月份全月賭收料可達50億澳門元。濠賭股更有望為通關受惠者。

《GGR Asia》則引述摩根大通指，料博彩股的EBITDA到2024年回復至疫情前水平，並看今年農曆新年檔期賭收有望回復至疫情前的30%至40%水平。花旗的報告另外指，濠賭股向政府繳納的場地費用，料在2023年至25年期間，只會佔疫情前EBITDA約1%而已，影響比其預期為少。瑞銀則料，該等場地費用在2023至25年約佔濠賭股疫情前的EBITDA水平約0.5%，到2026年才提升至2%。

此外，澳門傳媒引述治安警指，大除夕、元旦至昨日一連3天假期，共有12.3萬多人次旅客出入境，入境佔近6.2萬人次，出境約6.1萬人次。昨日單日出入境旅客約有4萬人次，入境佔1.5萬多人次。

隨著六大賭牌獲續牌，上市衛星場亦開始公布最新與博企的交易條款。英皇娛樂酒店（0296）指，與澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合定立3年協議，今年首3個月從澳娛綜合賺取的服務費上限為1億元，並料2024年及2025年3月底止年度，及2025年12月底止9個月，所賺服務費上限提高至4億元、6億元及7億元，均比2021年度、2022年度每年逾2億元為高。

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