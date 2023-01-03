貓眼娛樂（1896）旗下貓眼專業版數據今天公布，內地2023年元旦檔（2022年12月31日至2023年1月2日）最終錄得總票房5.47億元（人民幣，下同），反映內地電影市場出現顯著回暖。該檔期為全國影院營業率逐步提高的第1個假期，加上內地春節檔電影陸續確定上映，業內信心進一步得以加強。
今年元旦檔期票房前3名包括《阿凡達：水之道》、《想見你》、《絕望主夫》，其中《阿凡達：水之道》於元旦假期3日錄得票房2.78億，排名第1。數據指出，《阿凡達》12年前上映時，中國電影市場票房達10億元，至《阿凡達：水之道》上映17天，在中國內地總票房已破10億元。
貓眼表示，過去3年間，疫情等不確定因素為內地電影市場帶來挑戰，市民減少出入和社交，整個行業度過近10年來最艱難的時刻。儘管如此，全國影院總數增長仍保持了每年淨增加，穩坐世界第一位置，內地觀眾明顯更偏向最熱門電影、熱門檔期集中，反映內地電影市場韌力。
貓眼指出，隨去年底全國影院大規模恢復營業以及熱門電影《阿凡達：水之道》等影片上映，大批內地觀眾重回影院，支持內地市場持續復蘇回暖。
其他報道
恒指創4個月高逼近250天線 收市升363點 波幅909點 金沙銀娛創52周高