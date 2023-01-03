moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

建發去年合同銷售金額1215億人幣 按年跌6.6%

國企內房股建發國際（1908）今天收市後公布，截至2022年12月31日止年度，集團實現歸屬公司股東權益的累計合同銷售金額約1,215.2億元（人民幣，下同），歸屬公司股東權益的累計合同銷售建築面積約609.6萬平方米，按年分別減少約6.6%和約10.7%。