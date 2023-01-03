文章日期：2023年1月3日 18:57
國企內房股建發國際（1908）今天收市後公布，截至2022年12月31日止年度，集團實現歸屬公司股東權益的累計合同銷售金額約1,215.2億元（人民幣，下同），歸屬公司股東權益的累計合同銷售建築面積約609.6萬平方米，按年分別減少約6.6%和約10.7%。
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