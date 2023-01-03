融創中國表示，出售事項所得款項淨額將主要用於償還集團當時為獲取目標項目而獲得的融資（本息合計約20.94億元人民幣），並解除公司目前就該融資而提供的擔保，從而也降低整體負債規模、減少債務壓力。

據此，深圳融創文旅、珠海華發和目標公司深圳融華置地投資，三方簽訂協議，深圳融創文旅及珠海華發或雙方指定關聯方將按照同股同權原則共同設立合資公司，負責目標地塊（不含學校、人才房地塊）的開發建設及銷售，及設立合資運營公司，負責目標地塊上的冰雪項目及酒店項目的運營管理。

融創中國表示，目標公司持有一塊位於深圳市寶安區的目標地塊，並主要從事目標地塊的開發建設。交割前，深圳融創文旅及珠海華發分別持有目標公司51%及49%的權益。交割完成後，融創中國不再持有目標公司任何權益，因此，不再為集團的附屬公司，目標公司的財務業績不再併入公司的綜合財務報表。

融創中國董事表示，由於目標項目正處於前期開發階段，後續需要較大資金投入，而現階段完成出售事項有助於目標項目恢復正常開發建設及運營，進而實現目標項目的未來價值，同時也減少了集團就目標項目的資本承擔，從而減少目前的資金壓力。此外，集團持續看好目標項目的發展潛力，保留了對目標公司51%股權的回購權，未來通過回購可繼續享有目標項目的潛在價值。