據人行廣州分行官方公眾號刊登的新聞稿指出，近期房企境外債償債壓力較大，以內保外貸通過跨境增信的方式，利用境內外市場資源，支持優質房企實現海外融資「借新還舊」，對于改善優質房企境外融資環境有重要作用。及後會繼續指導轄內中行（3988）、工行（1398）和建行（0939）等多家銀行的分支機構圍繞內保外貸業務與省內多家房企建立合作。

文中提及上月28日工商銀行廣東省分行為碧桂園辦理一筆內保外貸業務，融資金額2.8億美元，折合為19.5億元，期限3年1個月，融資所得款項用於歸還碧桂園控股於2018年在香港籌組的銀團貸款。

另外，農業銀行（1288）廣州分行也通過廣州城建出具保函，為其境外股東越秀地產（0123）提供擔保，以支持越秀向農業銀行香港分行申請不超過10億港元融資，用以歸還越秀地產在中行（3988）香港分行，建行（0939）香港分行兩筆短期債。

上月有消息指中國要求四大國有銀行為內房提供離岸貸款，以償還其境外債務。