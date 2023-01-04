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美股新年首日下跌 道指跌10點 美債息升 Tesla跌12% 蘋果市跌穿2萬億

美股新年首日下跌，Tesla和蘋果因需求放緩而下跌，Tesla重挫12%，創逾兩年來最大單日跌幅；蘋果市值跌破2萬億美元，據報需求疲軟，蘋果已通知幾家供應商減少AirPods、Apple Watch和MacBook等部分產品的零組件生產。數據引發市場對美國經濟前景擔憂，美國國債大漲，創下2001年以來最佳新年開局表現。前聯儲局主席葛林斯潘稱美國陷入衰退是「最有可能的結果」。另外，美國眾議長選舉「難產」，共和黨領袖麥卡錫連續三輪投票均失利。美債息倒掛擴大，見逾兩周最闊。

道瓊斯工業平均指數收跌10點，跌幅0.04%，報33136點。標普500指數收跌15點，跌幅0.41%，報3824點。納斯達克綜合指數收跌79點，或0.76%，報10386點。

聯合健康跌2.18%，報518.64美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累76點，而波音升2.57%，報195.39元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報125.07元，跌3.74%，谷歌母公司Alphabet收市報89.12元，升1%，亞馬遜收市報85.82元，升2.16%，Facebook收市報124.74元，升3.65%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.22%，報434點。德國DAX指數收漲0.8%，報14181點；法國CAC 40指數漲0.45%，報6623點；英國富時100指數收漲1.38%，報7554點。

美2年期10年期債息倒掛，曾擴至64.396基點，是2022年12月20日67.316基點後最闊。美3個月10年期債息倒掛，曾擴至68.078基點，是2022年12月22日72.361基點後最闊。

 

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