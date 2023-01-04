美股新年首日下跌，Tesla和蘋果因需求放緩而下跌，Tesla重挫12%，創逾兩年來最大單日跌幅；蘋果市值跌破2萬億美元，據報需求疲軟，蘋果已通知幾家供應商減少AirPods、Apple Watch和MacBook等部分產品的零組件生產。數據引發市場對美國經濟前景擔憂，美國國債大漲，創下2001年以來最佳新年開局表現。前聯儲局主席葛林斯潘稱美國陷入衰退是「最有可能的結果」。另外，美國眾議長選舉「難產」，共和黨領袖麥卡錫連續三輪投票均失利。美債息倒掛擴大，見逾兩周最闊。