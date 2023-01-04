個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.89%，折合報348.28元；阿里巴巴（9988）升1.33%，折合報89.82元；美團（3690）升1.35%，折合報179.18元；匯控（0005）升1.48%，折合報49.42元；建行（0939）跌0.08%，折合報4.93元。

道期現跌0.054%；標期現跌0.02%；納期現升0.06%。日股現跌1.55%，韓股現跌0.74%，澳股現升1.37%。

VIX指數隔晚升5.67%或1.23點，報22.9點。

紐油現升0.29%或0.22美元，報77.16美元；布油現跌4.43%或3.81美元，報82.1美元；金價現跌0.05%或0.99美元，報1838.49美元；LME 銅期貨隔晚跌0.6%或50.5美元，報8321.5美元。美國10年期債息現升0.45%或0.0169厘，報3.7558厘。

今日焦點股份可留意：

勵駿創建（1680）停止澳門的博彩中介業務。

建發（1908）去年合同銷售金額1215億人幣，按年跌6.6%。

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