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恒指高開174點 科指升1.3% 齊上試250天線

恒指今早高開174點或0.87%，報20319點，大市成交金額16億元；國指今早高開57點或0.84%，報6891點。恒生科技指數開市報4288點，升1.3%。

阿里巴巴（9988）、京東（9618）、平保（2318）貢獻恒指較多。美團（3690）、神華（1088） 、龍湖（0960）拖累大市。

藍籌30隻升，4隻下跌，42隻無升跌。百度 （9888）升3.22%，報118.5元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌1.57%，報13.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報23.1元，升11.33%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報77.65元，跌3.18%。

恒指上試250天線(20368.42點)，科指上試250天線(4343.14點)。

海吉亞醫療（6078）折讓約8.7%配售 籌7.8億。開市報55元，跌6.22%。

勵駿創建（1680）停止澳門的博彩中介業務。開市報0.425元，無升跌。

建發（1908）去年合同銷售金額1215億人幣，按年跌6.6%。無成交，報23元。

破頂股表現

破頂股包括，銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，開市報54.9元，升2.43%；招金礦業（1818）創52周高，見9.28元，開市報9.28元，升1.42%；銀娛（0027）創52周高，見54.9元，開市報54.9元，升2.43%；耀才（1428）創52周高，見2.02元，開市報2.02元，升1%。

異動股

上升異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）開市報10.32元，升0.78%；萬國數據（9698）開市報23.1元，升11.33%；子不語（2420）開市報6.08元，升7.61%；嗶哩嗶哩（9626）開市報209.4元，升5.76%；金蝶（0268）開市報19元，升4.86%；和黃醫藥（0013）開市報26元，升4.42%；中國科培（1890）開市報3.26元，升4.15%；寶尊電商（9991）開市報14.46元，升3.88%；百度（9888）開市報118.5元，升3.22%。

下跌異動股，包括，健世科技（9877）開市報49元，跌13.88%；PLATT NERA（1949）開市報0.195元，跌7.14%；海吉亞醫療（6078）開市報55元，跌6.22%；特海國際（9658）開市報9.22元，跌4.95%；晶苑國際（2232）開市報2.39元，跌4.4%；蔚來集團（9866）開市報77.65元，跌3.18%；中遠海能（1138）開市報6.12元，跌3.01%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.01元，跌2.88%；亞盛醫藥（6855）開市報26元，跌2.62%；萬科（2202）開市報15.14元，跌2.45%。

 

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