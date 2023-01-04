恒指今早高開174點，早段曾收窄至僅升88點，午後升幅擴大，高位升647點，全日高低波幅560點。

恒指收市以全日高位收，升647點或3.22%，報20793點，大市成交金額1496億元，較上日增加24.02%，是2022年12月12日1587.51億元成交後最多；國指升231點或3.39%，報7065點。恒生科技指數收報4427點，升4.58%。

藍籌股成交金額804.16億元，佔大市成交53.75%；科指成份股成交金額524億元，佔大市成交35.02%；國指成份股成交金額696.55億元，佔大市成交46.56%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、舜宇（2382）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌65隻升，8隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升11.8%，收報27元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌10.11%，收報86.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報38.3元，升18.58%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報86.2元，跌10.11%。

恒指升穿250天線(20370.32點)。國指升穿250天線(7015.15點)。科指升穿250天線(4343.69點)。

北水南下合計淨流入50.1億元，較上日增加17.87%，淨流入金額是2022年12月12日63.68億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入191.27億元，對上一次連續8日淨流入是2022年10月17日。南水北上合計淨流入18.44億元人民幣，終止單日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.22%，是2022年12月8日後最大升幅，當日升幅為3.76%。今曾高見20793.11點，是2022年7月26日20952.45點後最高。今日收市報20793.11點，是2022年7月26日後收市新高，當日報20905.88點。連升3日，累計升1051.97點，對上一次連升3日是2022年12月1日。

科指曾升最多4.58%，是2022年12月22日後最大升幅，當日升幅為5.24%。今曾高見4427.17點，是2022年8月5日4429.4點後最高。今日收市報4427.17點，是2022年7月28日後收市新高，當日報4552.54點。連升3日，累計升319.74點，對上一次連升3日是2022年12月1日。

國指曾升最多3.39%，是2022年12月22日後最大升幅，當日升幅為3.6%。今曾高見7065.53點，是2022年7月29日7097.12點後最高。今日收市報7065.53點，是2022年7月28日後收市新高，當日報7082.58點。連升3日，累計升369.96點，對上一次連升3日是2022年12月1日。

午後消息股表現

內地據報重啟「住宅類房地產私募基金」備案；內地金穩委據報要求對具系統重要性房企給予更多融資支持。中海外（0688）收報22.2元，升5.71%；龍湖（0960）收報27元，升11.8%；華潤置地（1109）收報37.7元，升3.01%；碧桂園（2007）收報2.89元，升7.43%。非藍籌內房旭輝（0884）收報1.29元，升13.16%；中駿集團（1966）收報1.13元，升10.78%；時代中國（1233）收報1.62元，升10.96%；新城發展（1030）收報3.24元，升10.96%；寶龍地產（1238）收報1.78元，升10.56%。

內地據稱討論恢復澳洲煤炭進口。兗煤澳洲（3668）收報31.75元，升3.08%。不過，內地煤炭股則跌，神華（1088） 收報22.8元，跌1.08%；兗煤（1171）收報23.15元，跌2.73%；中煤能源（1898）收報6.21元，跌3.57%；伊泰（3948）收報10.08元，跌0.79%。

今早及隔晚消息股表現

舜宇（2382）擬發行美元計價可持續發展掛鈎債券。收報86.2元，跌10.11%。

內地據報擬煞停晶片投資，因疫情影響政府財力。晶片股個別發展，中芯國際（0981）收報16.96元，升0.83%；華虹半導體（1347）收報27.5元，跌0.54%；ASMPT（0522）收報56.05元，升0.54%。

銀保監於去年底批准螞蟻消費金融增資引股東。阿里巴巴（9988）續升，收報96.4元，升8.74%。

海吉亞醫療（6078）折讓約8.7%配售 籌7.8億。收報56.2元，跌4.18%。

勵駿創建（1680）停止澳門的博彩中介業務。收報0.4元，跌5.88%。

建發（1908）去年合同銷售金額1215億人幣，按年跌6.6%。創上市新高，見23.55元，收報23.3元，升1.3%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見35.85元，收報35.85元，升10.31%；360數科（3660）創上市新高，見88.1元，收報87.95元，升8.25%；金山雲（3896）創上市新高，見3.08元，收報2.94元，升28.95%；建發（1908）創上市新高，見23.55元，收報23.3元，升1.3%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.46元，收報10.34元，升6.16%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報54.25元，升1.21%；六福集團（0590）創52周高，見26.8元，收報26.5元，升10.19%；康方生物（9926）創52周高，見49.4元，收報47.65元，升0.74%；康諾亞（2162）創52周高，見62.6元，收報60元，升9.49%；威高股份（1066）創52周高，見13.2元，收報13元，跌0.31%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見18元，收報17.94元，升3.94%；攜程（9961）創52周高，見294.6元，收報294.4元，升8.31%；希慎（0014）創52周高，見26.45元，收報26.35元，升1.35%；同程旅行（0780）創52周高，見19.9元，收報19.8元，升2.17%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括艾伯科技（2708）低見1.15元，收報1.2元，跌11.76%；東原仁知（2352）低見7.78元，收報7.78元，跌0.26%；壹賬通金融科技（6638）低見1.34元，收報1.4元，跌4.76%；雙財莊（2321）低見0.45元，收報0.455元，跌1.09%。

4隻股份創52周低，包括中譽集團（0985）低見1.78元，收報1.78元，跌10.1%；力高集團（1622）低見1.46元，收報1.5元，升0.67%；星凱（1166）低見0.05元，收報0.05元，無升跌；麗豐控股（1125）低見2.8元，收報2.85元，跌8.06%。

異動股

上升異動股，包括，金山雲（3896）創上市新高，見3.08元，收報2.94元，升28.95%；意馬國際（0585）收報0.38元，升26.67%；雅視光學（1120）創52周高，見1.08元，收報0.87元，升19.18%；閱文（0772）收報38.3元，升18.58%；萬國數據（9698）收報24.3元，升17.11%；冠軍科技集團（0092）收報0.063元，升16.67%；遊萊互動（2022）收報0.071元，升16.39%；時代鄰里（9928）收報1.18元，升15.69%；福晟（0627）收報0.015元，升15.38%。

下跌異動股，包括，健世科技（9877）收報43.5元，跌23.55%；達力環保（1790）收報0.47元，跌14.55%；看通集團（1059）收報0.36元，跌12.2%；艾伯科技（2708）創上市新低，見1.15元，收報1.2元，跌11.76%；米蘭站（1150）收報0.177元，跌10.61%；舜宇（2382）收報86.2元，跌10.11%；中譽集團（0985）見52周低1.78元，收報1.78元，跌10.1%；TOMO Holdings（6928）收報4.5元，跌10%。

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