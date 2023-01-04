隨著疫情管控的基本結束，車市實現早已期盼的暴增。初步統計12月乘用車市場零售242.5萬輛，按年增長15%，按月增長47%。批發227.3萬輛，按年降4%，按月增12%。

乘聯會表示，隨著年末購置稅補貼和新能源補貼政策到期前會促進提前購買，在11月受壓抑的需求在12月中下旬得到釋放。 「新十條」對市場和消費心態都是促進作用，大家對開放後恢復到疫情前的生活狀態充滿期望和信心。

乘聯會表示，「新十條」改變了車市的封控狀態，市場明顯回升，部分有購買力的消費者希望盡快提車，以免感染或重複感染。部分政策到期加上春節放假時間引導消費需求前置，行業終端價格持續下滑，刺激需求，也激發了消費者的購買慾望，近兩週車市的暴增也是必然驅動市場的強增長。

乘聯會表示，2023年車購稅恢復10%是超預期的政策調整，對2023年的車市帶來年末的增長壓力。但由於2022年的10-11月的疫情管控帶來的車市劇烈下滑，因此總體的2022年四季度的銷量不算太高。 2023年一季度預計零售458萬輛，按年下降7%。車購稅減半政策對12月中旬後車市回暖、對填補10-11月零售損失的貢獻巨大，減少了疫情帶來的損失。因此對2023年來說，12月的車購稅政策退出並沒有帶來太大的2022年基數零售增量，不會導致2023年的車市出現年末按年暴跌，因此目前預計2023年國內零售是0增長。

乘聯會表示，新能源補貼退出的意義重大，已經很低的補貼即使延續，同步帶來的補貼成本也是存在的。補貼成本與補貼的收入相比，沒有補貼更有利於企業聚焦市場。內地新能源車佔世界60%以上的份額，補貼取消，有利於降低市場增長的預期，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，加之上游預期的調低，有利於降低資源價格。目前看到碳酸鋰價格已經在期貨端降到40萬以下，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，這對改善整車企業盈利帶來很大的利好。

其他報道

融創160億元境內債展期方案獲通過

聯交所譴責福森藥業未公布關連交易 涉款2.58億元人民幣

澳門博彩中介人數目只有36個降至歷來新低

包浩斯同店銷售第三財季按年下跌兩成

碧桂園12月合同銷售金額跌2.4%

港科探索去年全年GMV為82.8億 按年升26%

港科探索：今年GMV目標88至92億 英無人店延至第二季推出

全日沽空金額231億 比率降至15.4% 近兩周低 騰訊沽空金額最多