道瓊斯工業平均指數收漲133點，升幅0.41%，報33269點。標普500指數收漲28點，升幅0.76%，報3852點。納斯達克綜合指數收漲71點，或0.7%，報10458點。

波音升4.22%，報203.64美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻54點，而聯合健康跌2.73%，報504.5元，拖低道指93點。

科技股方面，蘋果收市報126.36元，升1.03%，谷歌母公司Alphabet收市報88.08元，跌1.16%，亞馬遜收市報85.14元，跌0.79%，Facebook收市報127.37元，升2.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.39%，報440點。德國DAX指數收漲2.18%，報14490點；法國CAC 40指數漲2.31%，報6776點；英國富時100指數收漲0.42%，報7585點。

美2年期10年期債息倒掛擴闊，曾擴大至68.502基點；美3個月10年期債息曾擴至87.885基點，同為2022年12月16日後最闊。道指高見33409.1點，是2022年12月21日33437.84點後最高。

金價續升油價續跌。來自歐洲和亞洲的買盤強勁推動金價上漲。基本金屬走低，分析師期待的中國企業補充庫存未能成為現實，金價高見1865.12美元，是2022年6月13日1878.41美元後最高。

因中國疫情導致需求回暖推遲，油價兩天下跌近10%，同時流動性低迷放大市場的波動。紐約期油曾跌最多5.46%，是2022年11月21日後最大跌幅，當日跌幅為6.24%，昨低見72.73美元，是2022年12月12日70.25美元後最低。布蘭特期油曾跌最多5.33%，是2022年11月21日後最大跌幅，昨低見77.72美元，是2022年12月12日75.26美元後最低。