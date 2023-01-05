聯邦公開市場委員會(FOMC)周三公佈的12月13-14日會議紀要顯示，「與會者指出，金融條件不合理的寬鬆，特別是如果這種寬鬆是由於公眾對FOMC的應對措施存在誤解的話，將使委員會恢復價格穩定的工作變得更為艱難複雜」。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli表示，「聯儲局透露出他們有一個主要的擔憂，那就是市場以為下半年可能降息」，在通脹過高的情況下，官員們「意識到過度緊縮的風險是他們必須承受的」。

聯儲局上月上調基準利率0.5個百分點，同時還發布了新的預測，其中的鷹派基調表明2023年加息次數將超過投資者預期。19位官員中有17位預計今年將加息至5.1％或更高。相比之下，聯儲會9月會議中沒有一位官員預計2023年利率會高於5%。

會議紀要顯示，即使存在失業率上升和成長放緩風險，聯儲局官員仍然決心將通脹拉回至2％目標水平。紀要還顯示出聯儲局的利率預測「顯著高於」市場對政策路徑的預期，幾位官員認為應該強調聯儲局決心將通脹率控制在2%目標。

會議紀要稱，「預計未來一年國內私營領域的實際支出增長乏力，全球經濟前景低迷，金融環境持續緊張，這被視為實際經濟活動基線預測面臨的下行風險」。

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