個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.41%，折合報359.52元；阿里巴巴（9988）升5.34%，折合報101.55元；美團（3690）升3.61%，折合報187.85元；匯控（0005）升2.19%，折合報51.09元；建行（0939）升1%，折合報5.05元。

道期現跌0.113%；標期現跌0.07%；納期現跌0.08%。日股現升0.4%，韓股現升0.73%，澳股現升0.19%。

VIX指數隔晚跌3.88%或0.89點，報22.01點。

紐油現升0.64%或0.46美元，報73.31美元；布油現跌5.18%或4.25美元，報77.84美元；金價現升0.04%或0.91美元，報1855.47美元；LME 銅期貨隔晚跌0.83%或69.5美元，報8252美元。美國10年期債息現升0.5%或0.0187厘，報3.7014厘。

今日焦點股份可留意：

錦欣生殖（1951）將先舊後新折讓約8%配股。

鼎豐（6878）主席吳志忠逾3億股遭斬倉。

復星醫藥（2196）伙京東健康（6618）及阿里健康（0241），開通來港自費接種復必泰二價疫苗。

「陸叔」首次披露在嘉泓物流（2130）持股增至超過5%。

傳美東汽車（1268）先舊後新配售集資近7.71億。

乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8%，料今年國內零售0增長。

聯交所譴責福森藥業（1652）未公布關連交易，涉款2.58億元人民幣。

澳門博彩中介人數目只有36個降至歷來新低。

包浩斯（0483）同店銷售第三財季按年下跌兩成。

碧桂園（2007）12月合同銷售金額跌2.4%。

港科探索（1137）去年全年GMV為82.8億，按年升26%。港科探索：今年GMV目標88至92億，英無人店延至第二季推出。

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