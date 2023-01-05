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恒指高開502點 科指升3% 齊創近8個月高

恒指今早高開502點或2.42%，報21295點，是2022年7月11日21470.77點後最高。大市成交金額75億元；國指今早高開174點或2.48%，報7240點。恒生科技指數開市報4565點，升3.13%，是2022年7月28日4600.49點後最高。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石油（0857）、宏橋（1378）拖累大市。

藍籌66隻升，3隻下跌，7隻無升跌。京東（9618）升7.05%，報258元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌0.6%，報9.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報84.95元，升9.54%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報17.82元，跌1%。

恒指續高於250天線(20363.05點)。科指10天線(4203.1點)升穿20天線(4195.03點)，指數續高於250天線(4340.05點)。

錦欣生殖（1951）將先舊後新折讓約8%配股。開市報6.82元，跌6.7%。

鼎豐（6878）主席吳志忠逾3億股遭斬倉。見52周低0.198元，開市報0.198元，跌7.48%。

復星醫藥（2196）伙京東健康（6618）及阿里健康（0241），開通來港自費接種復必泰二價疫苗。復星醫藥開市報25.8元，升0.98%。京東健康（6618）開市報75元，升1.42%。阿里健康（0241）開市報7.68元，升3.78%。

「陸叔」首次披露在嘉泓物流（2130）持股增至超過5%。無成交，報8.48元。

傳美東汽車（1268）先舊後新配售集資近7.71億。開市報15.5元，跌9.57%。

乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8%，料今年國內零售0增長。汽車股向上，吉利（0175）開市報12.3元，升2.16%；比亞迪（1211）開市報208元，升2.46%；華晨中國（1114）開市報4.91元，升1.87%；廣汽集團（2238）開市報5.48元，升1.67%；東風集團股份（0489）開市報4.57元，升0.88%；長城汽車（2333）開市報10.36元，升1.77%；北京汽車（1958）開市報2.29元，升0.88%；小鵬（9868）開市報44.9元，升8.72%；五菱（0305）無成交，報0.87元；理想汽車（2015）開市報88.6元，升5.16%；蔚來集團（9866）開市報84.95元，升9.54%；零跑（9863）開市報29.05元，升1.57%。

聯交所譴責福森藥業（1652）未公布關連交易，涉款2.58億元人民幣。無成交，報1.37元。

澳門博彩中介人數目只有36個降至歷來新低。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報9.18元，升1.55%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.48元，開市報10.48元，升1.35%；澳博（0880）開市報4.84元，升1.04%；永利澳門（1128）開市報9.72元，升2.75%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，開市報54.9元，升1.2%；金沙中國（1928）創52周高，見28.65元，開市報28.65元，升2.14%。

包浩斯（0483）同店銷售第三財季按年下跌兩成。無成交，報0.56元。

碧桂園（2007）12月合同銷售金額跌2.4%。開市報2.96元，升2.42%。

港科探索（1137）去年全年GMV為82.8億，按年升26%。港科探索：今年GMV目標88至92億，英無人店延至第二季推出。開市報5.87元，升2.8%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見36元，開市報36元，升0.42%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.48元，開市報10.48元，升1.35%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，開市報54.9元，升1.2%；金沙中國（1928）創52周高，見28.65元，開市報28.65元，升2.14%；周大福（1929）創52周高，見17.36元，開市報17.36元，升2.12%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，開市報2元，升1.01%；中國民航信息網絡（0696）創52周高，見18.02元，開市報18.02元，升0.45%；金源米業（0677）創52周高，見0.53元，開市報0.53元，升1.92%；海底撈（6862）創52周高，見23.4元，開市報23.4元，升1.74%；攜程（9961）創52周高，見296.2元，開市報296.2元，升0.61%；人保集團（1339）創52周高，見2.73元，開市報2.73元，升0.74%。

破底股方面

1隻股份創52周低，鼎豐（6878）低見0.198元，開市報0.198元，跌7.48%。

異動股

上升異動股，包括，知乎（2390）開市報25.05元，升11.33%；亞博科技（8279）開市報0.295元，升11.32%；寶尊電商（9991）開市報16.96元，升11.29%；蔚來集團（9866）開市報84.95元，升9.54%；小鵬（9868）開市報44.9元，升8.72%；壹賬通金融科技（6638）開市報1.52元，升8.57%；萬國數據（9698）開市報26.3元，升8.23%；京東（9618）開市報258元，升7.05%。

下跌異動股，包括，健世科技（9877）開市報37元，跌14.94%；美東汽車（1268）開市報15.5元，跌9.57%；鼎豐（6878）見52周低0.198元，開市報0.198元，跌7.48%；錦欣生殖（1951）開市報6.82元，跌6.7%；華潤燃氣（1193）開市報29.55元，跌4.98%；森松國際（2155）開市報9元，跌4.96%；特海國際（9658）開市報9.13元，跌4.9%；香港教育國際（1082）開市報1.6元，跌4.76%；鼎石資本（0804）開市報0.33元，跌4.35%；茂宸集團（0273）開市報0.029元，跌3.33%。

 

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