恒指今早高開502點或2.42%，報21295點，是2022年7月11日21470.77點後最高。大市成交金額75億元；國指今早高開174點或2.48%，報7240點。恒生科技指數開市報4565點，升3.13%，是2022年7月28日4600.49點後最高。