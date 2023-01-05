自1960年代末以來，美國每次經濟衰退之前，都出現了殖利率曲線倒掛現象，即短期殖利率高於長期殖利率。目前，美債息仍持續倒掛，不過，哈維卻說，這一次美國經濟將設法避免出現實質性的衰退，儘管會繼續放緩一段時間。

彭博社報道，現任杜克大學教授的哈維表示，「我的殖利率曲線指標已經變成了紅色警報，自從1968年以來，它成功預言了全部8次經濟衰退，沒有一次放空砲」，「不過，我有理由相信，這次它正發出錯誤信號」，可能不是衰退的預兆。

哈維表示，原因之一恰恰就是，孳息曲線與經濟增長之間的關係已廣為人知，並被大眾媒體廣泛報道，從而影響了市場行為。這種認識促使公司和消費者採取減輕風險的行動，例如增加儲蓄和避免重大投資項目，這對經濟有利。

哈維表示，另一個強勁的提振來自就業市場，當前勞動力需求過剩，意味著失業工人找到新崗位的速度可能會比平常更快。此外，鑒於迄今為止最多的裁員發生在科技行業，那些最近被解雇的高技能工人也不會長時間失業。

哈維的模型與通脹調整後息率相關，他說通脹預期倒掛—意味著交易員認為價格壓力會隨著時間的推移而緩解，也會降低未來經濟衰退的可能性。

哈維稱，「綜合考慮這些因素，暗示我們可以躲開槍口」，「避免硬著陸—經濟衰退，實現緩慢成長或輕微負成長。」即使發生經濟衰退，也是溫和的。

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