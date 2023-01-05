moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

債息倒掛預示衰退論教授 「今次正發出錯誤信號」

市場有美債息倒掛預示將衰退一說，正是由經濟學家坎貝爾·哈維(Cambell Harvey)幾十年前在芝加哥大學的博士論文提出，論文闡釋了債息曲線的形狀，和美國經濟活動的變動路線密切相關。從那時起，他對於美國經濟衰退的預測無往而不勝。

自1960年代末以來，美國每次經濟衰退之前，都出現了殖利率曲線倒掛現象，即短期殖利率高於長期殖利率。目前，美債息仍持續倒掛，不過，哈維卻說，這一次美國經濟將設法避免出現實質性的衰退，儘管會繼續放緩一段時間。

彭博社報道，現任杜克大學教授的哈維表示，「我的殖利率曲線指標已經變成了紅色警報，自從1968年以來，它成功預言了全部8次經濟衰退，沒有一次放空砲」，「不過，我有理由相信，這次它正發出錯誤信號」，可能不是衰退的預兆。

哈維表示，原因之一恰恰就是，孳息曲線與經濟增長之間的關係已廣為人知，並被大眾媒體廣泛報道，從而影響了市場行為。這種認識促使公司和消費者採取減輕風險的行動，例如增加儲蓄和避免重大投資項目，這對經濟有利。

哈維表示，另一個強勁的提振來自就業市場，當前勞動力需求過剩，意味著失業工人找到新崗位的速度可能會比平常更快。此外，鑒於迄今為止最多的裁員發生在科技行業，那些最近被解雇的高技能工人也不會長時間失業。

哈維的模型與通脹調整後息率相關，他說通脹預期倒掛—意味著交易員認為價格壓力會隨著時間的推移而緩解，也會降低未來經濟衰退的可能性。

哈維稱，「綜合考慮這些因素，暗示我們可以躲開槍口」，「避免硬著陸—經濟衰退，實現緩慢成長或輕微負成長。」即使發生經濟衰退，也是溫和的。

 

其他報道

鼎豐汽車股價曾跌四成 主席兼大股東日前被斬倉

復星旅文：元旦假期多項業務表現勝去年

財新中國12月份服務業PMI升至48 市場信心升至2021年8月來最高 

恒指高開502點 科指升3% 齊創近8個月高

亞馬遜證實裁員逾18000名 較報道及預期多

商業信心反彈至8個月高 香港12月PMI升至49.6 全年萎縮3.0% 料今年增2.8%

港股ADR升402點 夜期高水497點 美期跌亞股升

聯儲局強調抗通脹決心 有意長時間維持高息

北水增持國美 減持中電信

聯儲局強調抗通脹決心 道指升133點 債息倒掛擴闊 金升油跌