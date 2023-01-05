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FTX前首席律師據報向美檢察官合作 透露「薯條哥」挪用客戶資金情況

路透引述消息人士報道，加密貨幣交易平台FTX前首席律師Daniel Friedberg與美國檢察官合作調查FTX倒閉事件，或會為因刑事欺詐指控被捕的創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱「薯條哥」）添壓。

消息人士透露，Friedberg於去年11月22日與兩名調查人員會面時，提供有關FTX的詳細信息。消息人士稱，這次會議在美國紐約南區檢察官辦公室舉行，與會者包括司法部、聯邦調查局和美國證券交易委員會的官員。路透社看到了與這些機構安排會議的與會者之間的電子郵件。

報道續指，Friedberg於會上向檢察官講述他所知SBF使用客戶資金為其商業帝國融資的情況，並覆述他與其他高層就此問題的對話，又提供SBF的對沖基金Alameda Research如何運作的細節。

消息人士稱，Friedberg沒有受到指控，也沒有被告知他正在接受刑事調查，並希望在SBF今年10月審判中以政府證人身份上庭。

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