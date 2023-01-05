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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見個半月低 港元貶值至1個月最弱

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌13日，跌28.66點子至3.57744%，是2022年11月17日後最低，當日報3.57083%。對上一次連跌13日是2020年6月16日，當日拆息報0.51863%。

港元現報7.8174元貶值6點子，曾貶值最多44點子，報7.8212元，是2022年11月28日7.8217元後最弱。今亦曾升值最多11點子，報7.8157元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.63點子至1.77202%；1星期HIBOR跌5.45點子至2.57179%；2星期HIBOR跌14.05點子至2.83155%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌22.04點子至4.43%；6個月期HIBOR跌9.75點子至5.00905%；12個月期HIBOR跌8.47點子至5.26567%。

美元指數現報104.137貶值0.111點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.40129%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8239%，連續3日擴闊，利差是2022年11月15日後最低，當日差距為-0.8291%。

對上一次連續3日擴闊，是2022年12月30日，當日利差報-0.0451%。

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