moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

2022年全年MPF人均蝕2.82萬元 虧損僅次2008年

積金評級公司發表強積金2022年表現，12 月美國和環球股市下跌，估算強積金在 2022年全年賬面投資虧損約1,869億元或下跌約15.66%，僅次於2008年的30.2%全年虧損。計入強積金供款後，估計2022年強積金成員平均賬戶結餘約為22.95萬港元，按年減少約28,200元。

香港專業獨立強積金研究機構積金評級的研究團隊今日公布，經強積金供款緩衝後，至2022年年底，強積金總資產約為1.049萬億元，即457萬名強積金成員的平均賬戶結餘約為229,500元，較去年下跌約 10.95%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）在發布分析時承認，強積金成員可能對2022 年強積金的投資表現感到失望。雖然市場回報並非由強積金制度可控制，但叢川普表示強積金制度的相關持份者仍可確保成員獲得正面體驗。積金局在2022年發布了一些非常重要但未被報道的措施，正反映了監管機構願意在有需要時採取積極的行動。

積金評級重點強調一份在2022年8月積金局向強積金受託人發布以「提高強積金計劃管治報告透明度的措施」為題的通函，認為該通函可大大改善成員的強積金市場環境。

「在2022 年投資是艱難的。揮之不去的新冠疫情伴隨著對戰爭、通脹、利率上升和經濟增長等憂慮，導致股票和債券的評級向下調，令投資於傳統股票和債券的多元化投資策略變得無效。由於強積金的所有資產類別（強積金保守基金除外）均錄得不同程度的負回報 ，強積金成員最佳的做法就是盡量減少損失。」

「儘管強積金成員可能對 2022 年的強積金回報感到失望，但22.95萬港元的強積金平均賬戶結餘還是相當可觀的。從零開始，由無到有，強積金已發展成為一個很有意義的退休儲蓄安全網，乃是強積金成員本來不會有的儲蓄安全網。」

其他報道

美東汽車折讓12%配股 籌10億 曾跌13.6%

日經：Dell計劃逐步停用內地製晶片 HP亦正評估

錦欣生殖折讓8%配股 籌11.6億 曾跌6.7%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見個半月低 港元貶值至1個月最弱

森松國際折讓12%配股 籌6.5億 曾挫10%

債息倒掛預示衰退論教授 「今次正發出錯誤信號」

FTX前首席律師據報向美檢察官合作 透露「薯條哥」挪用客戶資金情況

鼎豐汽車復牌後曾跌四成 主席兼大股東日前被斬倉

復星旅文：元旦假期多項業務表現勝去年

財新中國12月份服務業PMI升至48 市場信心升至2021年8月來最高 

恒指高開502點 科指升3% 齊創近8個月高

亞馬遜證實裁員逾18000名 較報道及預期多

商業信心反彈至8個月高 香港12月PMI升至49.6 全年萎縮3.0% 料今年增2.8%

港股ADR升402點 夜期高水497點 美期跌亞股升

聯儲局強調抗通脹決心 有意長時間維持高息

北水增持國美 減持中電信

聯儲局強調抗通脹決心 道指升133點 債息倒掛擴闊 金升油跌

 