香港專業獨立強積金研究機構積金評級的研究團隊今日公布，經強積金供款緩衝後，至2022年年底，強積金總資產約為1.049萬億元，即457萬名強積金成員的平均賬戶結餘約為229,500元，較去年下跌約 10.95%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）在發布分析時承認，強積金成員可能對2022 年強積金的投資表現感到失望。雖然市場回報並非由強積金制度可控制，但叢川普表示強積金制度的相關持份者仍可確保成員獲得正面體驗。積金局在2022年發布了一些非常重要但未被報道的措施，正反映了監管機構願意在有需要時採取積極的行動。

積金評級重點強調一份在2022年8月積金局向強積金受託人發布以「提高強積金計劃管治報告透明度的措施」為題的通函，認為該通函可大大改善成員的強積金市場環境。

「在2022 年投資是艱難的。揮之不去的新冠疫情伴隨著對戰爭、通脹、利率上升和經濟增長等憂慮，導致股票和債券的評級向下調，令投資於傳統股票和債券的多元化投資策略變得無效。由於強積金的所有資產類別（強積金保守基金除外）均錄得不同程度的負回報 ，強積金成員最佳的做法就是盡量減少損失。」

「儘管強積金成員可能對 2022 年的強積金回報感到失望，但22.95萬港元的強積金平均賬戶結餘還是相當可觀的。從零開始，由無到有，強積金已發展成為一個很有意義的退休儲蓄安全網，乃是強積金成員本來不會有的儲蓄安全網。」

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