恒指半日升210點或1.01%，報21003點，大市成交金額1092億元；國指升84點或1.2%，報7150點。恒生科技指數收報4474點，升1.08%。
藍籌股成交金額519.63億元，佔大市成交47.58%；科指成份股成交金額345.87億元，佔大市成交31.67%；國指成份股成交金額439.33億元，佔大市成交40.23%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。友邦（1299）、平保（2318）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌51隻升，24隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升6.32%，收報91.65元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌2.78%，收報136.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報44.15元，升6.9%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報16.56元，跌8%。
恒指續高於250天線(20361.88點)。科指續高於250天線(4339.69點)。
北水南下合計淨流入18.61億元，較上日減少62.86%，連續第9日流入，累計流入209.88億元，對上一次連續9日淨流入是2022年10月18日。南水北上合計淨流入110.09億元人民幣，較上日增加496.92%，連續第2日流入，累計流入128.53億元。
內房回軟，中海外（0688）收報22.05元，跌0.68%；龍湖（0960）收報26.9元，跌0.37%；華潤置地（1109）收報37.85元，升0.4%；碧桂園（2007）收報2.83元，跌2.08%。旭輝（0884）收報1.26元，跌2.33%。
美東汽車（1268）折讓12%配股 籌10億。收報15.58元，跌9.1%。
錦欣生殖（1951）折讓8%配股 籌11.6億。收報7.02元，跌3.97%。
森松國際（2155）折讓12%配股 籌6.5億。收報9.01元，跌4.86%。
鼎豐（6878）主席吳志忠逾3億股遭斬倉，復牌後曾跌四成。創上市新低，見0.128元，收報0.161元，跌24.77%。
復星旅文（1992）：元旦假期多項業務表現勝去年。收報12.26元，升6.42%。
復星醫藥（2196）伙京東健康（6618）及阿里健康（0241），開通來港自費接種復必泰二價疫苗。復星醫藥收報26.05元，升1.96%。京東健康（6618）收報73.15元，跌1.08%。阿里健康（0241）收報7.24元，跌2.16%。
「陸叔」首次披露在嘉泓物流（2130）持股增至超過5%。收報8.64元，升1.89%。
乘聯會：內地2022年乘用車零售按年增長1.8%，料今年國內零售0增長。汽車股普遍向上，吉利（0175）收報12.28元，升1.99%；比亞迪（1211）收報208.2元，升2.56%；華晨中國（1114）收報4.69元，跌2.7%；廣汽集團（2238）收報5.46元，升1.3%；東風集團股份（0489）收報4.6元，升1.55%；長城汽車（2333）收報10.38元，升1.96%；北京汽車（1958）收報2.26元，跌0.44%；小鵬（9868）收報44.15元，升6.9%；五菱（0305）收報0.89元，升2.3%；理想汽車（2015）收報87.9元，升4.33%；蔚來集團（9866）收報81.95元，升5.67%；零跑（9863）收報29.5元，升3.15%。
聯交所譴責福森藥業（1652）未公布關連交易，涉款2.58億元人民幣。收報1.41元，升2.92%。
澳門博彩中介人數目只有36個降至歷來新低。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.14元，升1.11%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.28元，跌0.58%；澳博（0880）收報4.79元，無升跌；永利澳門（1128）收報9.37元，跌0.95%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報53.4元，跌1.57%；金沙中國（1928）創52周高，見29.1元，收報27.95元，跌0.36%。
包浩斯（0483）同店銷售第三財季按年下跌兩成。收報0.56元，無升跌。
碧桂園（2007）12月合同銷售金額跌2.4%。收報2.83元，跌2.08%。
港科探索（1137）去年全年GMV為82.8億，按年升26%。港科探索：今年GMV目標88至92億，英無人店延至第二季推出。收報5.79元，升1.4%。
破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見241.8元，收報239元，升4.46%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見36.65元，收報36.3元，升1.26%；360數科（3660）創上市新高，見95.4元，收報92.85元，升5.57%；金山雲（3896）創上市新高，見3.88元，收報3.56元，升21.09%；建發（1908）創上市新高，見24.25元，收報24.1元，升3.43%；南航（1055）創52周高，見5.57元，收報5.5元，升1.29%；中國科培（1890）創52周高，見3.45元，收報3.33元，升1.22%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.68元，收報10.28元，跌0.58%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.9元，收報53.4元，跌1.57%；金沙中國（1928）創52周高，見29.1元，收報27.95元，跌0.36%；周大福（1929）創52周高，見18.16元，收報17.42元，升2.47%；六福集團（0590）創52周高，見27.9元，收報27.65元，升4.34%；新秀麗（1910）創52周高，見22.85元，收報22.3元，升2.06%；莎莎國際（0178）創52周高，見2元，收報1.92元，跌3.03%；三生製藥（1530）創52周高，見8.81元，收報8.72元，升4.06%。
9隻股份創上市新低，包括艾伯科技（2708）低見1.1元，收報1.16元，跌3.33%；大豐港（8310）低見0.076元，收報0.098元，升13.95%；卡賓（2030）低見0.97元，收報1元，無升跌；智雲健康（9955）低見11.16元，收報11.26元，跌12.98%；雙財莊（2321）低見0.435元，收報0.435元，跌4.4%；老恒和（2226）低見0.83元，收報0.84元，跌5.62%；高視醫療（2407）低見45元，收報49.9元，跌3.2%；山東博安生物（6955）低見19.08元，收報19.2元，跌2.83%；鼎豐（6878）低見0.128元，收報0.161元，跌24.77%。
3隻股份創52周低，包括銀建國際（0171）低見0.31元，收報0.345元，升6.15%；寰宇娛樂（1046）低見0.3元，收報0.325元，跌9.72%；星凱（1166）低見0.047元，收報0.052元，升4%。
異動股
上升異動股，包括，金山雲（3896）創上市新高，見3.88元，收報3.56元，升21.09%；特海國際（9658）收報11.58元，升20.63%；中國醫療網絡（0383）收報0.064元，升16.36%；壹賬通金融科技（6638）收報1.6元，升14.29%；大豐港（8310）創上市新低，見0.076元，收報0.098元，升13.95%；和鉑醫藥（2142）收報3.33元，升12.88%；冠軍科技集團（0092）收報0.07元，升11.11%；雲音樂（9899）收報95.05元，升10.78%；諾輝健康（6606）收報22.95元，升10.6%；復銳醫療（1696）收報11元，升10.33%；塗鴉智能（2391）收報17.02元，升9.95%。
下跌異動股，包括，鼎豐（6878）創上市新低，見0.128元，收報0.161元，跌24.77%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；智雲健康（9955）創上市新低，見11.16元，收報11.26元，跌12.98%；寶力科技（0164）收報0.087元，跌11.22%；恒和（0513）收報0.335元，跌10.67%；安領國際（1410）收報0.7元，跌10.26%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.3元，收報0.325元，跌9.72%；中國置業（0736）收報0.19元，跌9.52%；美東汽車（1268）收報15.58元，跌9.1%；上置集團（1207）收報0.02元，跌9.09%；遠大中國（2789）收報0.032元，跌8.57%。
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