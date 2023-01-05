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渣打：網上預訂新鈔名額已滿 今起至周六提前至早上8時提供換新鈔服務

三家發鈔行今日起開始提供兌換新鈔服務，渣打銀行表示，全線分行今日開始提供換新鈔，兌換新鈔首日運作暢順，上星期六推出的網上預訂新鈔服務反應熱烈，預訂名額已滿，首四天預約登記數量比去年同期上升超過三成。

為加快兌換流程，渣打香港全線分行從今日起一連3天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，縮短市民排隊輪候時間。部份分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行富裕客群主管羅倩兒表示，市民對電子支付及 e-利是的接受程度不斷上升，2022農曆新年首五日期間，透過SC Pay「轉數快」派發e利是的客戶人數較2021年同期增加超過五成。適逢政府取消社交距離措施，市民生活復常，節日氣氛更為濃厚，加上不少市民外遊而轉移向親友派發電子利是，相信今年電子利是的派發量會持續上升。

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