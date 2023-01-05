moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

保誠：料內地訪客來港買保險漸進復蘇

內地宣布將恢復訪港旅遊簽注申請，冰封近3年的內地訪客來港買保有望復蘇。保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅預期，內地會對內地居民來港設限額，內地訪客業務將循序漸進恢復，雖未能預計回復疫情水平時間，但對此審慎樂觀。

吳詩雅指，該行已為內地訪客業務檢視人手充足情况和業務流程簡化，除了今年計劃聘請2000名理財顧問，亦在檢視後勤人手配置。她指香港保險產品性價比高，對內地訪客有吸引力。該行去年11月至12月在內地5大城市調查，指有75%居民有意疫後來港理財和購物，而保險是理財服務中重要一環。

此外，保誠在去年9月和10月，就僱員對工作的滿意度及對僱員福利，向600名香港中小企及300名大型企業員工進行網上問卷調查。調查指雖然65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有32%受訪者對新工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。

保誠調查指，24%受訪者表示傾向在大型公司工作。62%受訪中小企員工表示其公司有提供醫療保障，遠低於大型企業的83%，只有47%的中小企員工享有僱主提供的保險計劃，如人壽及危疾。他們對於醫療保障的滿意度更是眾多福利中最低，原因包括索賠額低及保障範圍設有限制等。

其他報道

半日沽空金額166億 恒生中國企業沽空金額最多

渣打：網上預訂新鈔名額已滿 今起至周六提前至早上8時提供換新鈔服務

【有片：埋身擊】美科技股不宜心急買入

曾升602點 恒指半日升210點 阿里、騰訊撐市 內房賭股回軟

2022年全年MPF人均蝕2.82萬元 虧損僅次2008年

美東汽車折讓12%配股 籌10億 曾跌13.6%

日經：Dell計劃逐步停用內地製晶片 HP亦正評估

錦欣生殖折讓8%配股 籌11.6億 曾跌6.7%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見個半月低 港元貶值至1個月最弱

森松國際折讓12%配股 籌6.5億 曾挫10%

債息倒掛預示衰退論教授 「今次正發出錯誤信號」

FTX前首席律師據報向美檢察官合作 透露「薯條哥」挪用客戶資金情況

鼎豐汽車復牌後曾跌四成 主席兼大股東日前被斬倉

復星旅文：元旦假期多項業務表現勝去年

財新中國12月份服務業PMI升至48 市場信心升至2021年8月來最高 

恒指高開502點 科指升3% 齊創近8個月高

亞馬遜證實裁員逾18000名 較報道及預期多

商業信心反彈至8個月高 香港12月PMI升至49.6 全年萎縮3.0% 料今年增2.8%

港股ADR升402點 夜期高水497點 美期跌亞股升

聯儲局強調抗通脹決心 有意長時間維持高息

北水增持國美 減持中電信

聯儲局強調抗通脹決心 道指升133點 債息倒掛擴闊 金升油跌