內地宣布將恢復訪港旅遊簽注申請，冰封近3年的內地訪客來港買保有望復蘇。保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅預期，內地會對內地居民來港設限額，內地訪客業務將循序漸進恢復，雖未能預計回復疫情水平時間，但對此審慎樂觀。
吳詩雅指，該行已為內地訪客業務檢視人手充足情况和業務流程簡化，除了今年計劃聘請2000名理財顧問，亦在檢視後勤人手配置。她指香港保險產品性價比高，對內地訪客有吸引力。該行去年11月至12月在內地5大城市調查，指有75%居民有意疫後來港理財和購物，而保險是理財服務中重要一環。
此外，保誠在去年9月和10月，就僱員對工作的滿意度及對僱員福利，向600名香港中小企及300名大型企業員工進行網上問卷調查。調查指雖然65%受訪中小企員工滿意現職公司，仍有32%受訪者對新工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。
保誠調查指，24%受訪者表示傾向在大型公司工作。62%受訪中小企員工表示其公司有提供醫療保障，遠低於大型企業的83%，只有47%的中小企員工享有僱主提供的保險計劃，如人壽及危疾。他們對於醫療保障的滿意度更是眾多福利中最低，原因包括索賠額低及保障範圍設有限制等。
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