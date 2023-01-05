公司指，有關出售之收益或虧損金額（如有）仍需確定。出售所得用於一般資金用途。

公司指，出售事項有利於集團把更多資源聚焦於重點發展戰略及重點項目，有助於集團長遠成功的佈局，亦展現了集團持續致力並專注於提升其綜合競爭力，為股東創造最大價值。

買家建龍重工主營業務為資源開採及鋼鐵冶煉，北京建龍持股94%，而北京建龍由張志祥持有75.1%。Camdragon Investmen由張志祥持有85.4%。

出售的公司，天津建龍司從事鋼鐵的生產和銷售業務，而建龍控股、北方建龍，均從事投資控股，股東均包括建龍重工；簡舟控股亦主要從事投資控股，簡舟控股為其股東。

復星收報6.83元，升3.48%。

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