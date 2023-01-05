市場預期美聯儲加息逐漸見頂，王勝祖指出，美股估值仍然較高，市場預期出現經濟衰退下，企業盈利下跌，料美股未見底，仍有一輪跌浪，可能會對市場構成壓力。

海通國際私人財富管理投資總監及董事總經理陳彥甫表示，今年尤其看好消費、能源、醫藥及房地產行業。

內地房地產方面，陳彥甫認為內房企業仍有信用風險，今年前三季仍是債券到期高峰。內地政府出台政策支持，增加融資渠道，是讓資產質素比較好、經營比較健全能夠渡過難關。惟已經違約、較小型的民企，可以已面臨倒閉，或需要債務重組。他估計，今年內房行業仍會拖累中國經濟，預期銷售要到下半年才會回暖，未來行業或會縮小或重組。

不過，陳彥甫仍看好房地產行業的股票，尤其一些國企、有央企背景或優質民企。他指出，這類股票估值低，市盈率僅一兩倍，市場憧憬行業向好，料股價仍有向上空間。惟短期可能出現股權融資風險。

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