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言論、數據添加息憂慮 美股創兩周最大跌幅 道指跌339點美債息倒掛創紀錄

聯儲局多位官員重申鷹派立場，稱通脹仍然太高，聖路易斯聯儲行長稱，利率正在接近足以遏制通脹的水平，應儘快讓其達到限制性區域。數據方面，ADP顯示就業市場依然強勁，並且上周首次申請失業救濟人數降至三個月低點，顯示勞動力市場依然強勁。鷹派立場、強勁數據，加劇市場對聯儲局仍有加息空間的擔憂，美股創兩周最大跌幅，美3個月10年期債息債息倒掛創收市紀錄最闊。

道瓊斯工業平均指數收跌339點，跌幅1.03%，報32930點。標普500指數收跌44點，跌幅1.17%，報3808點。納斯達克綜合指數收跌153點，或1.47%，報10305點。

聯合健康跌2.88%，報489.96美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累95點，而雪佛龍升1.8%，報175.24元，貢獻道指20點。

科技股方面，蘋果收市報125.02元，跌1.06%，谷歌母公司Alphabet收市報86.2元，跌2.13%，亞馬遜收市報83.12元，跌2.37%，Facebook收市報126.94元，跌0.33%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報439點。德國DAX指數收跌0.38%，報14436點；法國CAC 40指數跌0.23%，報6761點；英國富時100指數收漲0.64%，報7633點。

美2年期10年期債息倒掛曾擴至75.275基點，是2022年12月16日後最闊。美3個月10年期債息擴至94.205基點，是2022年12月14日後最闊，收市報90.925基點，創收市價計最闊。

道指曾跌最多1.37%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.41%。低見32812.33點，是2022年12月22日32573.43點後最低。收市報32930.08點，是2022年12月28日後收市新低，當日報32875.71點。

標指曾跌最多1.31%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見3802.42點，是2023年1月3日3794.33點後最低。收市報3808.1點，是2022年12月28日後收市新低，當日報3783.22點。

納指曾跌最多1.56%，是2022年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.7%。低見10295.25點，是2022年12月28日10207.47點後最低。收市報10305.24點，是2022年12月28日後收市新低，當日報10213.29點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2022年12月15日。