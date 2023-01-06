當被問及是否該預測意味著2024年內相當長時間將聯邦基金利率維持在5%以上是合適之舉時Esther George稱，「對我來說是的」。

Esther George稱，「我們真正看到通脹居高不下的領域似乎是經濟中服務業的非住房部門」，「所以，我認為這將是我了解我們在這一領域的政策是否起作用時去觀察真正線索的地方」。

Esther George稱，「我不是預測衰退會發生，但我很現實，當你看到增速低於趨勢，而且我們的政策工具將著眼於拉低需求時，留下的餘地就不大了」，「這不是我的預測，但我確實認為壓低需求會造成這種可能」。

亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic也表示通脹率「高得出奇」，且仍是美國最大的阻力。他重申自己和同僚仍決心將價格漲幅拉低至目標區間。「我挺滿意最近顯示價格壓力放緩的報告，但我們還有很多工作要做。我相信世界各國央行的同僚都同意我的觀點」。

另外，聖路易斯聯邦儲備銀行行長James Bullard表示，利率正在接近足以壓低通脹的高位水平。「政策利率尚未達到可能被視為足夠限制性的區域，但正在接近之中」。Bullard沒有提到他更青睞的加息幅度，也沒有透露聯儲局是否應該在下次會議上再次放慢加息步伐。當被記者問及下次會議其贊成加息50還是25基點時，Bullard說應該儘快讓利率達到限制性區域。

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