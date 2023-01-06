個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.25%，折合報352.14元；阿里巴巴（9988）升2.55%，折合報102.14元；美團（3690）升2.05%，折合報194.7元；匯控（0005）升2.94%，折合報52.75元；建行（0939）升0.05%，折合報4.99元。

道期現升0.145%；標期現升0.2%；納期現升0.21%。日股現跌0.09%，韓股現升0.1%，澳股現升0.31%。

VIX指數隔晚升2.04%或0.45點，報22.46點。

紐油現升0.5%或0.37美元，報74.04美元；布油現升1.09%或0.84美元，報78.69美元；金價現升0.04%或0.75美元，報1833.64美元；LME 銅期貨隔晚升1.48%或122.5美元，報8374.5美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0094厘，報3.7275厘。

今日焦點股份可留意：

佐丹奴（0709）盈喜料去年全年最少賺2.4億。

亞布扎比第一銀行放棄收購渣打（2888）。

廣汽（2238）12月銷量按年跌近12%。

人行：新商品房價按年按月連跌3個月，可下調或取消按揭利率下限。促內房銷售，據報內地擬就佣金實行上限指引。

宏利（0945）：正聘大灣區人脈和非本地畢業生迎開關，今年擬招3000代理。

雅居樂（3383）去年預售金額652億人幣，跌53%。

中港周日通關，國泰（0293）香港飛內地航班數量將倍增。

新東方在線（1797）改名「東方甄選」，英文名改為「East Buy」。

復星（0656）出售旗下四家公司股權，套現67億。

合生（0754）去年總合約銷售跌23％至326億元。

祥生（2599）去年總合約達237億元。

中駿（1966）旗下擬發行首隻中債信用增進擔保中票。

美高梅（2282）落實首個非博彩項目冠名贊助帆船賽。

澳門去年首11個月博彩稅僅178億元按年跌近43%。

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