恒指今早高開168點或0.81%，報21220點，大市成交金額30億元；國指今早高開78點或1.09%，報7250點。恒生科技指數開市報4552點，升1.29%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、港交所（0388）、銀娛（0027）拖累大市。
藍籌60隻升，6隻下跌，10隻無升跌。龍湖（0960）升3.33%，報27.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌2.53%，報86.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報224.6元，升4.95%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報37.25元，無升跌。
恒指續高於250天線(20353.37點)。科指續高於250天線(4335.29點)。
微盟（2013）折讓8.7%配股，籌15億。開市報6.7元，跌4.56%。
佐丹奴（0709）盈喜料去年全年最少賺2.4億。開市報1.84元，升7.6%。
亞布扎比第一銀行放棄收購渣打（2888）。創52周高，見65元，開市報65元，升5.61%。
廣汽（2238）12月銷量按年跌近12%。開市報5.51元，無升跌。
人行：新商品房價按年按月連跌3個月，可下調或取消按揭利率下限。促內房銷售，據報內地擬就佣金實行上限指引。中海外（0688）開市報22.5元，升2.51%；龍湖（0960）開市報27.9元，升3.33%；華潤置地（1109）開市報37.75元，無升跌；碧桂園（2007）開市報2.95元，升3.15%。非藍籌內房方面，時代中國（1233）開市報1.66元，升5.06%；旭輝（0884）開市報1.35元，升6.3%；新城發展（1030）開市報3.41元，升4.92%。
宏利（0945）：正聘大灣區人脈和非本地畢業生迎開關，今年擬招3000代理。無成交，報140.3元。
雅居樂（3383）去年預售金額652億人幣，跌53%。開市報2.53元，升2.02%。
中港周日通關，國泰（0293）香港飛內地航班數量將倍增。開市報8.45元，跌0.71%。
新東方在線（1797）改名「東方甄選」，英文名改為「East Buy」。開市報52.5元，升2.74%。
復星（0656）出售旗下四家公司股權，套現67億。開市報6.71元，跌1.76%。
合生（0754）去年總合約銷售跌23％至326億元。開市報8.96元，升1.01%。
祥生（2599）去年總合約達237億元。開市報0.42元，升1.2%。
中駿（1966）旗下擬發行首隻中債信用增進擔保中票。開市報1.14元，升3.64%。
美高梅（2282）落實首個非博彩項目冠名贊助帆船賽。開市報10.38元，升1.37%。
澳門去年首11個月博彩稅僅178億元按年跌近43%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報9.2元，無升跌；美高梅中國（2282）開市報10.38元，升1.37%；澳博（0880）開市報4.81元，無升跌；永利澳門（1128）開市報9.35元，跌0.43%；銀河娛樂（0027）開市報52.6元，跌0.57%；金沙中國（1928）開市報28.5元，升2.52%。
破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見246.6元，開市報246.6元，升1.4%；建發（1908）創上市新高，見24.55元，開市報24.55元，升0.41%；南航（1055）創52周高，見5.6元，開市報5.6元，升0.18%；朗廷－ＳＳ（1270）創52周高，見1.16元，開市報1.16元，升0.87%。
異動股
上升異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報31.3元，升14.86%；聯康生物（0690）開市報0.072元，升10.77%；佐丹奴（0709）開市報1.84元，升7.6%；鼎豐（6878）開市報0.165元，升7.14%；貝殼（2423）開市報45.05元，升6.75%；寰宇娛樂（1046）開市報0.325元，升6.56%；旭輝（0884）開市報1.35元，升6.3%；子不語（2420）開市報6.14元，升6.23%；普甜食品（1699）開市報0.055元，升5.77%；渣打（2888）創52周高，見65元，開市報65元，升5.61%；知乎（2390）開市報26.1元，升5.24%。
下跌異動股，包括，健世科技（9877）開市報36元，跌10%；金山雲（3896）開市報3.1元，跌6.06%；微盟（2013）開市報6.7元，跌4.56%；國際家居零售（1373）開市報2.83元，跌4.07%；寶寶樹集團（1761）開市報0.27元，跌3.57%；威高股份（1066）開市報12.5元，跌3.1%；晶苑國際（2232）開市報2.51元，跌3.09%；禪遊科技（2660）開市報1.71元，跌2.84%；友邦（1299）開市報86.85元，跌2.53%；華晨中國（1114）開市報4.76元，跌2.46%；東瀛遊（6882）開市報0.94元，跌2.08%。
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