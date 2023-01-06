彭博社引述消息報道，內地金融監管部門據悉計畫階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，據報將延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月，這一過渡期原定於今年6月底到期，延期意味著房企將贏得更多時間化解債務風險。
兩年多前出台的「三道紅線」，對內房加槓桿擴張設置了嚴格限制，此後大量房企因銷售去化困難及融資渠道收緊接連發生債務違約。
報引述消息指，監管部門還將階段性上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。相關方案仍在審議中，措施可能會調整。
所謂「三道紅線」，又稱「三線四檔」，是指2020年8月住建部、央行在對12家房企的約談中提出的三個監管要求，要求房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於一倍。
中海外（0688）現報22.55元，升2.73%；龍湖（0960）現報28.55元，升5.74%；華潤置地（1109）現報39.15元，升3.71%；碧桂園（2007）現報3.05元，升6.64%。
非藍籌內房方面，龍光地產（3380）現報1.5元，升17.19%；明發（0846）現報0.4元，升11.11%；時代中國（1233）現報1.69元，升6.96%；旭輝（0884）現報1.35元，升6.3%。
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