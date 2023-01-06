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港元拆息短升長跌 1個月HIBOR連跌14日 跌至3.5231%

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌14日，跌5.43點子至3.52316%，是2022年11月16日後最低，當日報3.29714%。對上一次連跌14日是2020年6月17日，當日拆息報0.49714%。

港元現報7.8097元升值43點子，曾貶值最多12點子，報7.8152元，亦曾升值最多89點子，報7.8051元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升20.79點子至1.97988%；1星期HIBOR升9.27點子至2.66452%；2星期HIBOR升9.3點子至2.92452%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.66點子至4.44655%；6個月期HIBOR跌10.74點子至4.90167%；12個月期HIBOR跌6.5點子至5.20071%。

美元指數現報105.054升值0.012點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報4.38429%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8611%，連續4日擴闊，利差是2022年11月14日後最低，當日差距為-0.8615%。

對上一次連續4日擴闊，是2022年12月20日，當日利差報0.3567%。

 