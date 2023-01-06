報道引述匿名美國官員指，美方擔心出現病毒新變種及其對內地經濟的影響，多次向內地政府提議，願意通過私下管道提供mRNA疫苗和其他援助，以應對內地在接受外援方面的政治敏感性。

美方是由高級外交官提出上述建議，包括在助理國務卿Daniel Kritenbrink和國家安全委員會高級主任Laura Rosenberger去年12月訪問內地期間，以及通過公共衛生官員和其他機構。而美國官員早前亦曾公開表示，願意向內地提供疫苗。

報道指，接受來自美國的疫苗對國家主席習近平來說在政治上可能是行不通的，內地在與美國進行更廣泛的戰略角力之際正在推動自力更生，接受美方的疫苗將凸顯北京未能開發自己的mRNA疫苗。歷史上，內地在危機期間一直不願接受外援。

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