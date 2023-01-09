個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.92%，折合報356.1元；阿里巴巴（9988）升3.16%，折合報104.81元；美團（3690）升2.13%，折合報186.6元；匯控（0005）升2.63%，折合報53.57元；建行（0939）升0.37%，折合報5.01元。

道期現升0.079%；標期現升0.1%；納期現升0.11%。日股休市，韓股休市，澳股現升0.8%。

VIX指數隔晚跌5.92%或1.33點，報21.13點。上周五美3個月10年期債息倒掛曾擴至108.868點，創紀錄新低，收報107.463基點；美2年期10年期債息亦倒掛70.16基點。

紐油現升0.43%或0.32美元，報74.09美元；布油現升0.42%或0.33美元，報78.9美元；金價現升0.16%或3.16美元，報1868.85美元；LME 銅期貨隔晚升2.56%或215美元，報8589.5美元。美國10年期債息現跌4.3%或0.1601厘，報3.558厘。

今日焦點股份可留意：

粉筆（2469）上市，定價9.9元。

螞蟻集團：專注整改和業務升級 無計劃啟動上市。阿里巴巴（9988）發通告證馬雲不再控制螞蟻逾五成投票權。

聯想控股（3396）已減持東航物流2.8%套現7.3億，擬續減持。

建滔集團（0148）、建滔積層板（1888）發盈警，純利降逾58%。

數碼通電訊（0315）旗下SmarTone：5G上台送內地電話號碼漫遊數據。

財經花生｜和記電訊（0215）旗下嘅3香港請「小蜜蜂」，7間門市推活動有機會贏來回機票。

耀才（1428）首九個月盈利微跌3%。

星宇（2346）2021年9月配售股份認購方責公司不準確陳述，入稟圖取消交易

珠船（0560）：周日起陸續恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸航班。

鼎豐（6878）主席吳志忠周二被斬倉只套回逾8000萬，今成交高達百億股破紀錄。

世茂（0813）去年合約銷售跌近七成。

碧服（6098）總裁減持套現3660萬。

龍光（3380）據報擬2月中旬前敲定境外重組方案條款。

中遠海運港口（1199）：各方仍冀達成收購德國漢堡集裝箱碼頭。

越秀交通（1052）潘勇強﹕料內地3、4月過後交通流量可恢復至2019年疫前水平。

復星醫藥（2196）：為港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗。

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