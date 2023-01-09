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OneDegree推不分細項賠償寵物保險 每年保額最多8萬元

OneDegree公布，推出寵物保險不分細項賠償限額的計劃，即是在年度醫療保障以內，可運用於門診、處方藥物、X光檢查及化驗費用、手術費用或是住院費用，不受細項賠償限額限制，客戶可獲得更高的賠償。該計劃年度最高保額為8萬元，1歲或以上寵物於網絡診所的合資格及符合條款醫療開支，可獲賠九成，非網絡診所可賠七成，13周至11個月則可賠5成。

該計劃接受13週至11歲的所有品種貓、狗投保，相較於市面上的寵物保險，涵蓋率最高，而11歲或以上的寵物或需每年核保，該行對續保有最終核保權。寵物主人可登入網上系統申請索償，一般情況下，最快5個工作天即可獲得賠償。OneDegree亦將原有兩個寵物保險最高保額，由2.5萬元和3萬元，增至3萬元和4萬元。

OneDegree表示，寵物醫療開支高昂及醫療通脹持續亦令寵物醫療保險需求增加。內部調查指，截至去年6月底，寵物每次醫療收費平均2031元，按年增加18%，單次醫療費用最多可至13.3萬元。其中，普通科每次平均診症費用，按年上升55%至484元。去年該行寵物醫療保險生意額為2021年的2.5倍，帶動第4季盈利較按年增長接近3倍。

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