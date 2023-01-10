兩位聯儲局官員預計政策利率最終將提高至5%以上，其中亞特蘭大聯儲行長建議將利率「長時間」保持在峰值。言論為期待利率在5%見頂的交易員潑了一盆冷水，道指、標指向下，美3個月10年期債息倒掛擴大，創紀錄最闊。