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利率料「長時間」高於5% 美債倒掛創紀錄 道指跌112點

兩位聯儲局官員預計政策利率最終將提高至5%以上，其中亞特蘭大聯儲行長建議將利率「長時間」保持在峰值。言論為期待利率在5%見頂的交易員潑了一盆冷水，道指、標指向下，美3個月10年期債息倒掛擴大，創紀錄最闊。

美2年期10年期債息倒掛幅度收窄，於65.82基點至70.241基點波動。美3個月10年期債息倒掛曾擴至113.214基點，創紀錄最闊。

納指曾升最多2.25%，高見10807.26點，是2022年12月16日10833.24點後最高。連升2日，累計升330.41點。Tesla升約6%。

道瓊斯工業平均指數收跌112點，跌幅0.34%，報33517點。標普500指數收跌2點，跌幅0.08%，報3892點。納斯達克綜合指數收漲66點，或0.63%，報10635點。

Amgen跌1.85%，報270.12美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累33點，而Salesforce升4.69%，報147.1元，貢獻道指43點。

科技股方面，蘋果收市報130.15元，升0.4%，谷歌母公司Alphabet收市報88.02元，升0.77%，亞馬遜收市報87.36元，升1.48%，Facebook收市報129.47元，跌0.42%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.89%，報448點。德國DAX指數收漲1.26%，報14792點；法國CAC 40指數漲0.68%，報6907點；英國富時100指數收漲0.34%，報7724點。

 