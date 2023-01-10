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港股ADR跌50點 夜期高水62點 美期跌 亞股個別發展

美股向下，港股ADR跌50點或0.24%，報21338點，即月恒指夜期跌42點，報21450點，夜期高水62點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.01%，折合報361.97元；阿里巴巴（9988）跌2.04%，折合報108.14元；美團（3690）跌0.22%，折合報180.2元；匯控（0005）升0.06%，折合報53.33元；建行（0939）跌0.79%，折合報4.96元。

道期現跌0.181%；標期現跌0.2%；納期現跌0.28%。日股現升1.22%，韓股現升0.15%，澳股現跌0.32%。

VIX指數隔晚升3.97%或0.84點，報21.97點。

紐油現升0.04%或0.03美元，報74.66美元；布油現升1.37%或1.08美元，報79.65美元；金價現跌0.16%或3.05美元，報1868.76美元；LME 銅期貨隔晚升3.14%或270美元，報8859.5美元。美國10年期債息現升0.41%或0.0147厘，報3.5468厘。

今日焦點股份可留意：

康寧醫院（2120）公布業績。

北水大舉增持鼎豐（6878）。鼎豐大股東洪明顯持股急降至只近兩成，主席吳志忠再減持股份至5.74%。

中教控股（0839）折讓8.8%配股，籌15億。

北大資源（0618）：獲欠債方以23.08億人民幣轉讓四間公司股權抵債。

圓通國際（6123）快遞盈警，料去年盈利大跌五成。

卓悅（0653）：前股東破產與公司無關，農曆新年營業額料雙位數增長。

巴郡再減持比亞迪（1211）逾百萬股套現逾2億。

中債增進擬首次擔保雅居樂（1211）12億中票。

龍湖（0960）200億公司債發行獲受理。

萬馬控股（6928）旗下元宇宙生態公鏈正式上線。

吉利（0175）全年汽車銷量年增8%，僅完成全年目標銷售約87%。

美圖（1357）蔡文勝：港Web，3.0政策明朗化，吸引創業者回流。

花旗：澳門今月首8天賭收達21億。

安領國際（1410）子公司獲證監會授權管理虛擬資產全權委託賬戶。

 

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