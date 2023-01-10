恒指今早低開17點或0.09%，報21370點，大市成交金額69億元；國指今早低開6點或0.1%，報7279點。恒生科技指數開市報4545點，跌0.56%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、平保（2318）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌41隻升，20隻下跌，15隻無升跌。創科實業（0669）升1.98%，報95.5元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.27%，報125元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報85.5元，升3.07%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報213.8元，跌4.55%。
恒指10天線(20475.55點)升穿250天線(20337.23點)。科指10天線(4327.47點)升穿250天線(4326.38點)。
北水大舉增持鼎豐（6878）。鼎豐大股東洪明顯持股急降至只近兩成，主席吳志忠再減持股份至5.74%。開市報0.241元，跌0.41%。
中教控股（0839）折讓8.8%配股，籌15億。開市報11元，跌8.33%。
北大資源（0618）：獲欠債方以23.08億人民幣轉讓四間公司股權抵債。無成交，報0.115元。
圓通國際（6123）快遞盈警，料去年盈利大跌五成。開市報2.75元，無升跌。
巴郡再減持比亞迪（1211）逾百萬股套現逾2億。開市報203.4元，升0.99%。
中債增進擬首次擔保雅居樂（1211）12億中票。開市報203.4元，升0.99%。
龍湖（0960）200億公司債發行獲受理。開市報26.95元，升0.37%。
萬馬控股（6928）旗下元宇宙生態公鏈正式上線。無成交，報3.53元。
吉利（0175）全年汽車銷量年增8%，僅完成全年目標銷售約87%。開市報11.74元，升0.69%。
美圖（1357）蔡文勝：港Web，3.0政策明朗化，吸引創業者回流。開市報1.57元，升1.29%。
花旗：澳門今月首8天賭收達21億。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）開市報9.95元，升0.3%；美高梅中國（2282）開市報10.5元，無升跌；澳博（0880）開市報4.89元，升1.03%；永利澳門（1128）開市報9.63元，升0.21%；銀河娛樂（0027）開市報53.5元，升0.56%；金沙中國（1928）開市報28.4元，升1.43%。
安領國際（1410）子公司獲證監會授權管理虛擬資產全權委託賬戶。無成交，報0.74元。
破頂股包括，天立教育（1773）創52周高，見2.9元，開市報2.9元，無升跌；雅各臣（2633）創52周高，見1元，開市報1元，無升跌；春立醫療（1858）創52周高，見17.7元，開市報17.7元，升0.91%；金源米業（0677）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，無升跌；佐丹奴（0709）創52周高，見2.04元，開市報2.04元，無升跌；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.2元，開市報6.2元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.107元，升7%；聯合醫務（0722）開市報0.85元，升6.25%；波司登（3998）開市報4.48元，升5.41%；中創新航（3931）開市報22元，升4.76%；天倫燃氣（1600）開市報4.67元，升4.71%；諾亞控股（6686）開市報271.2元，升4.39%；通天酒業（0389）開市報0.105元，升3.96%；H&H國際（1112）開市報17.9元，升3.47%；五菱（0305）開市報0.93元，升3.33%；藥明康德（2359）開市報98.2元，升3.1%。
下跌異動股，包括，耀才（1428）開市報1.31元，跌35.15%；健世科技（9877）開市報33.1元，跌14.47%；再鼎醫藥（9688）開市報33.65元，跌8.93%；中教控股（0839）開市報11元，跌8.33%；呷哺呷哺（0520）開市報9.14元，跌7.49%；騰訊音樂（1698）開市報34.6元，跌5.21%；合生（0754）開市報9元，跌4.96%；嗶哩嗶哩（9626）開市報213.8元，跌4.55%；國美（0493）開市報0.132元，跌4.35%；新世紀醫療（1518）開市報0.48元，跌4%。
其他報道