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恒指半日跌72點 科指跌0.69% 北水轉流入

美股向下，港股今早亦跟隨回吐，高盛預計中國重開主題交易已消化三分之二的復蘇前景。恒指今早低開17點後，短暫倒升7點，其後倒跌最多200點，半日高低波幅208點。

恒指半日跌72點或0.34%，報21316點，大市成交金額729億元；國指跌33點或0.46%，報7252點。恒生科技指數收報4539點，跌0.69%。

藍籌股成交金額246.07億元，佔大市成交33.75%；科指成份股成交金額10.21億元，佔大市成交1.4%；國指成份股成交金額13.5億元，佔大市成交1.85%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。工行（1398）、中移動（0941）、李寧（2331）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，36隻下跌，6隻無升跌。舜宇（2382）升4.56%，收報97.55元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌2.38%，收報22.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，17隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報85.5元，升3.07%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報213.8元，跌4.55%。

恒指10天線(20470.11點)升穿250天線(20337.01點)。科指10天線(4326.86點)升穿250天線(4326.36點)。

北水南下合計淨流入1.89億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入26.11億元人民幣，較上日減少66.09%，連續第5日流入，累計流入309.75億元。

碧桂園（2007）已備好償付本月到期美元債資金。收報2.93元，跌1.68%。

嗶哩嗶哩（9626）發行1534萬Z類美國存託股，折讓逾6%。收報213.6元，跌4.64%。

呷哺呷哺（0520）遭基金大手減持，曾跌9.9%，穿配售價收報9.15元，跌7.39%。

舜宇（2382）發行4億美元5.95%可持續發展掛鈎債券。收報97.55元，升4.56%。

北水大舉增持鼎豐（6878）。鼎豐大股東洪明顯持股急降至只近兩成，主席吳志忠再減持股份至5.74%。收報0.246元，升1.65%。

中教控股（0839）折讓8.8%配股，籌15億。收報11元，跌8.33%。

北大資源（0618）：獲欠債方以23.08億人民幣轉讓四間公司股權抵債。收報0.115元，無升跌。

圓通國際（6123）快遞盈警，料去年盈利大跌五成。收報2.29元，跌16.73%。

巴郡再減持比亞迪（1211）逾百萬股套現逾2億。收報203.4元，升0.99%。

中債增進擬首次擔保雅居樂（1211）12億中票。收報203.4元，升0.99%。

龍湖（0960）200億公司債發行獲受理。收報26.5元，跌1.3%。

萬馬控股（6928）旗下元宇宙生態公鏈正式上線。收報4元，升13.31%。

吉利（0175）全年汽車銷量年增8%，僅完成全年目標銷售約87%。收報11.64元，跌0.17%。

美圖（1357）蔡文勝：港Web，3.0政策明朗化，吸引創業者回流。收報1.56元，升0.65%。

花旗：澳門今月首8天賭收達21億。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報9.95元，升0.3%；美高梅中國（2282）收報10.5元，無升跌；澳博（0880）收報4.89元，升1.03%；永利澳門（1128）收報9.63元，升0.21%；銀河娛樂（0027）收報53.25元，升0.09%；金沙中國（1928）收報28.95元，升3.39%。

安領國際（1410）子公司獲證監會授權管理虛擬資產全權委託賬戶。收報0.75元，升1.35%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見25.5元，收報25.1元，升2.45%；中國中免（1880）創上市新高，見254.8元，收報252.8元，升3.61%；巨子生物（2367）創上市新高，見36.8元，收報34.8元，跌0.57%；天立教育（1773）創52周高，見2.9元，收報2.9元，無升跌；雅各臣（2633）創52周高，見1元，收報1元，無升跌；春立醫療（1858）創52周高，見17.7元，收報17.7元，升0.91%；金源米業（0677）創52周高，見0.6元，收報0.6元，無升跌；佐丹奴（0709）創52周高，見2.04元，收報2.04元，無升跌；數碼通（0315）創52周高，見5.23元，收報5.18元，升1.57%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.2元，收報6.2元，無升跌；金禧國際（0091）創52周高，見0.38元，收報0.34元，升30.77%；首都機場（0694）創52周高，見6.54元，收報6.38元，升4.42%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括智雲健康（9955）低見7.06元，收報7.11元，跌15.16%；潤邁德醫療（2297）低見1.48元，收報1.48元，跌1.99%；老恒和（2226）低見0.75元，收報0.8元，升2.56%。

1隻股份創52周低，包括力高集團（1622）低見1.46元，收報1.47元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）創52周高，見0.38元，收報0.34元，升30.77%；萬馬控股（6928）收報4元，升13.31%；凱升控股（0102）收報0.181元，升11.04%；塗鴉智能（2391）收報19.12元，升8.64%；堃博醫療（2216）收報2.32元，升8.41%；鼎石資本（0804）收報0.37元，升7.25%；環球信貸（1669）收報0.52元，升7.22%；中國有贊（8083）收報0.255元，升7.14%；泰凌醫藥（1011）收報0.107元，升7%；中創新航（3931）收報22.45元，升6.9%；齊合環保（0976）收報0.63元，升6.78%。

下跌異動股，包括，圓通速遞（6123）收報2.29元，跌16.73%；智雲健康（9955）創上市新低，見7.06元，收報7.11元，跌15.16%；博駿教育（1758）收報0.3元，跌11.76%；傳遞娛樂（1326）收報0.062元，跌11.43%；修身堂（8200）收報1元，跌9.09%；時富金融（0510）收報0.455元，跌9%；再鼎醫藥（9688）收報33.65元，跌8.93%；中教控股（0839）收報11元，跌8.33%；呷哺呷哺（0520）收報9.14元，跌7.49%；恒盛地產（0845）收報0.092元，跌7.07%。

 

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