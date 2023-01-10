文章日期：2023年1月10日 12:38
上證指數和新加坡A50 指數終於到達第一個阻力位置，從技術走勢上分析，上證指數將有機會出現反覆橫行，預期後市調整後將有機會進一步上升。至於新加坡A50指數，同樣在250十天移動平均線遇上阻力，預期後市將有機會反覆徘徊一段時間。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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