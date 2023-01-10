MSCI的ESG與氣候研究部執行董事、亞太區主管王曉書表示，過去十年當中，ESG投資在全球快速發展，出現主流化的趨勢，而ESG投資受長期穩健收益的資產所有者的青睞，各類ESG基金和投資產品也層出不窮、規模也不斷擴大。她以MSCI數據為例，直至2022年第三季全球資產所有者約有4060億美元的資金，對應MSCI各類ESG和氣候的指數、並跟蹤MSCI ESG股權類ETF的規模，至2022年的第三季達到1858億美元。
她指出，雖然中國ESG投資起步較慢，但發展迅速，ESG主題的投資產品在市場上愈來愈豐富，愈來愈多版圖的金融機構，開始制定自身的ESG投資政策，加強投資研究能力。當中，中國版圖的上市公司在實現監管和投資者要求，也更加重視ESG的能力和信息披露。
她認為隨着中國金融市場願意開放與國際接軌，中國企業將以ESG為契機，提升自身內部能力，提高企業長期高質量發展和國際競爭力。然而，她認為企業在ESG披露存有缺口，故需要提高透明度和統一氣候目標披露標準，提供具可比性的信息披露。
其他報道
【有片：埋身擊】 上證指數或進一步上升 新加坡A50指數料反覆徘徊
TATA Group冀3月底前完成收購 將成首家印度iPhone生產商