她指出，雖然中國ESG投資起步較慢，但發展迅速，ESG主題的投資產品在市場上愈來愈豐富，愈來愈多版圖的金融機構，開始制定自身的ESG投資政策，加強投資研究能力。當中，中國版圖的上市公司在實現監管和投資者要求，也更加重視ESG的能力和信息披露。

她認為隨着中國金融市場願意開放與國際接軌，中國企業將以ESG為契機，提升自身內部能力，提高企業長期高質量發展和國際競爭力。然而，她認為企業在ESG披露存有缺口，故需要提高透明度和統一氣候目標披露標準，提供具可比性的信息披露。

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