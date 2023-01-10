聯儲局兩官員隔晚言論，拖累市場表現，市場轉觀望周四美國通脹數據，美期亞股普遍向下，美3個月10年期債息倒掛擴闊至創紀錄的117.769基點。人民幣重拾升值，升穿6.76，離岸人民幣升值至6.7589元，是2022年8月15日6.7359元後最強。在岸人民幣升值至6.7531元，是2022年8月15日6.7494元後最強。本周內地亦會公布新增人民幣貸款、M2等數據。
港股方面，車股、賭股午後升幅擴大，內房、阿里（9988）回吐。恒指午後變動不大，今早低開17點，早段曾轉升7點，其後倒跌最多200點，維持高低波幅208點。恒指、國指分別曾跌0.94%及1.15%，見近一周最大跌幅。
恒指收市跌56點或0.27%，報21331點，大市成交金額1313億元，較上日減少16.03%，是1月3日1206.53億元成交後最少；國指跌22點或0.31%，報7263點。恒生科技指數收報4558點，跌0.27%。
藍籌股成交金額665.57億元，佔大市成交50.69%；科指成份股成交金額352.77億元，佔大市成交26.86%；國指成份股成交金額516.59億元，佔大市成交39.34%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、工行（1398）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，31隻下跌，16隻無升跌。吉利（0175）升6%，收報12.36元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌3.07%，收報56.75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報88.55元，升6.75%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報214.4元，跌4.29%。
恒指10天線(20471.65點)升穿250天線(20337.07點)。科指10天線(4328.82點)升穿250天線(4326.44點)。
北水南下合計淨流出0.06億元，較上日減少99.53%，連續第3日流出，累計流出25.75億元，對上一次連續3日淨流出是2022年12月20日。南水北上合計淨流入58.01億元人民幣，較上日減少24.66%，連續第5日流入，累計流入341.65億元。
新世界（0017）偕同幸福醫藥及順豐，送出1700盒止痛退燒藥。收報22.55元，跌2.38%。
澳門向香港居民推交通優惠，博彩股向上，多隻創新高。新濠國際發展（0200）創52周高，見10.52元，收報10.52元，升6.05%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.98元，收報10.88元，升3.62%；澳博（0880）收報4.99元，升3.1%；永利澳門（1128）創52周高，見10.24元，收報9.98元，升3.85%；銀河娛樂（0027）收報53.5元，升0.56%；金沙中國（1928）創52周高，見29.6元，收報29.35元，升4.82%；信德（0242）收報1.78元，無升跌。
花旗上調阿里（9988）目標價至155元，維持「買入」評級。收報109.5元，跌0.82%。
碧桂園（2007）已備好償付本月到期美元債資金。收報2.9元，跌2.68%。
嗶哩嗶哩（9626）發行1534萬Z類美國存託股，折讓逾6%。收報214.4元，跌4.29%。
呷哺呷哺（0520）遭基金大手減持，曾跌9.9%，曾穿配售價。收報9.11元，跌7.79%。
舜宇（2382）發行4億美元5.95%可持續發展掛鈎債券。收報95.65元，升2.52%。
北水大舉增持鼎豐（6878）。鼎豐大股東洪明顯持股急降至只近兩成，主席吳志忠再減持股份至5.74%。收報0.242元，無升跌。
中教控股（0839）折讓8.8%配股，籌15億。收報11.34元，跌5.5%。
北大資源（0618）：獲欠債方以23.08億人民幣轉讓四間公司股權抵債。收報0.114元，跌0.87%。
圓通國際（6123）快遞盈警，料去年盈利大跌五成。收報2.31元，跌16%。
巴郡再減持比亞迪（1211）逾百萬股套現逾2億。收報207.2元，升2.88%。
中債增進擬首次擔保雅居樂（3383）12億中票。收報2.6元，升0.78%。
龍湖（0960）200億公司債發行獲受理。收報26.05元，跌2.98%。
萬馬控股（6928）旗下元宇宙生態公鏈正式上線。收報3.91元，升10.76%。
吉利（0175）全年汽車銷量年增8%，僅完成全年目標銷售約87%。收報12.36元，升6%。
美圖（1357）蔡文勝：港Web，3.0政策明朗化，吸引創業者回流。收報1.51元，跌2.58%。
安領國際（1410）子公司獲證監會授權管理虛擬資產全權委託賬戶。收報0.75元，升1.35%。
破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.88元，收報10.46元，升0.19%；新東方在線（1797）創上市新高，見62.95元，收報62.35元，升2.72%；名創優品（9896）創上市新高，見25.5元，收報25.2元，升2.86%；中國中免（1880）創上市新高，見255.2元，收報251.4元，升3.03%；巨子生物（2367）創上市新高，見36.8元，收報35元，無升跌；南航（1055）創52周高，見5.62元，收報5.49元，跌0.9%；天立教育（1773）創52周高，見2.9元，收報2.75元，跌5.17%；新濠國際發展（0200）創52周高，見10.52元，收報10.52元，升6.05%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.98元，收報10.88元，升3.62%；永利澳門（1128）創52周高，見10.24元，收報9.98元，升3.85%；金沙中國（1928）創52周高，見29.6元，收報29.35元，升4.82%；康寧傑瑞製藥（9966）創52周高，見14.54元，收報13.8元，升3.14%；亞盛醫藥（6855）創52周高，見29.6元，收報28.15元，跌1.75%；康諾亞（2162）創52周高，見66.4元，收報62.75元，跌2.41%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.43元，收報5.29元，升0.95%。
5隻股份創上市新低，包括瑞風新能源（0527）低見0.045元，收報0.051元，升2%；梁志天設計集團（2262）低見0.201元，收報0.201元，跌4.29%；智雲健康（9955）低見6.9元，收報6.95元，跌17.06%；潤邁德醫療（2297）低見1.47元，收報1.47元，跌2.65%；老恒和（2226）低見0.75元，收報0.93元，升19.23%。
2隻股份創52周低，包括寰宇娛樂（1046）低見0.29元，收報0.3元，跌3.23%；力高集團（1622）低見1.44元，收報1.47元，跌0.68%。
異動股
上升異動股，包括，凱升控股（0102）收報0.214元，升31.29%；金禧國際（0091）創52周高，見0.38元，收報0.34元，升30.77%；eprint（1884）收報0.58元，升24.73%；豐德麗（0571）收報0.295元，升19.43%；老恒和（2226）創上市新低，見0.75元，收報0.93元，升19.23%；勵駿（1680）收報0.47元，升17.5%；Let Group（1383）收報0.129元，升17.27%；網上車市（1490）收報0.275元，升16.03%；中國有贊（8083）收報0.27元，升13.45%；嚐高美（8371）創52周高，見1.36元，收報1.36元，升13.33%；中創新航（3931）收報23.7元，升12.86%。
下跌異動股，包括，中國置業（0736）收報0.22元，跌26.67%；博駿教育（1758）收報0.265元，跌22.06%；映客（3700）收報1.02元，跌20.31%；智雲健康（9955）創上市新低，見6.9元，收報6.95元，跌17.06%；圓通速遞（6123）收報2.31元，跌16%；大豐港（8310）收報0.087元，跌15.53%；普華和順（1358）見52周低0.51元，收報0.52元，跌14.75%；恒偉集團（8219）收報0.335元，跌12.99%；萬華媒體（0426）收報0.101元，跌12.93%；環球實業科技（1026）收報0.143元，跌12.8%。
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