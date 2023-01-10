聯儲局兩官員隔晚言論，拖累市場表現，市場轉觀望周四美國通脹數據，美期亞股普遍向下，美3個月10年期債息倒掛擴闊至創紀錄的117.769基點。人民幣重拾升值，升穿6.76，離岸人民幣升值至6.7589元，是2022年8月15日6.7359元後最強。在岸人民幣升值至6.7531元，是2022年8月15日6.7494元後最強。本周內地亦會公布新增人民幣貸款、M2等數據。