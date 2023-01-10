去年大市波動大增，故迫投資者短炒衍生工具及用其來作對沖。事實上2022年衍生工具成交跟隨大市成交下跌，牛熊證成交佔比跌幅較低，只有11.5%，而大市每日成交額跌幅達25%。法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹指：「回顧2022年，牛熊證佔大市成交比例反彈，而窩輪成交佔比持平，兩者最後錄得相同佔比6.3%。正如我們去年初預期，輪證成交佔大市成交比例反彈，總體窩輪及牛熊證佔大市成交比例由2021年的11.7%輕微上升至2022年的12.6%。輪證市場焦點為部署於恒生指數，其中投資者運用恒指熊證作方向性部署及對沖。而上年新推出道指牛熊證成交急增。於2022年第四季，道指熊證的資金淨流入2,657萬港元，為第四大資金淨流入的相關資產。」
法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示：「恒指於2022年年底轉勢，自低位14597點反彈逾30%，相信2023年上半年恒指有機會繼續受惠於內地復常及經濟復蘇。上半年值得留意的板塊及主題包括以ATM為首的平台新經濟股、消費股、旅遊相關股、本港地產股，以及保險股。
風險因素方面，周翰宏指出，投資者需注意美國高通脹、高利率、經濟低增長等情況或比預期持續更久。踏入2023年，投資者投資窩輪和牛熊證時可注意目前ATM的窩輪引伸波幅正處於回落趨勢當中，故投資者要留意相關風險。另外美股牛熊證市場需求預料會繼續上升。該行預期2023年輪證成交額將輕微上升，佔大市成交比例11%。」
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