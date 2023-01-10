法興證券上市產品銷售部董事周翰宏表示：「恒指於2022年年底轉勢，自低位14597點反彈逾30%，相信2023年上半年恒指有機會繼續受惠於內地復常及經濟復蘇。上半年值得留意的板塊及主題包括以ATM為首的平台新經濟股、消費股、旅遊相關股、本港地產股，以及保險股。

風險因素方面，周翰宏指出，投資者需注意美國高通脹、高利率、經濟低增長等情況或比預期持續更久。踏入2023年，投資者投資窩輪和牛熊證時可注意目前ATM的窩輪引伸波幅正處於回落趨勢當中，故投資者要留意相關風險。另外美股牛熊證市場需求預料會繼續上升。該行預期2023年輪證成交額將輕微上升，佔大市成交比例11%。」

其他報道

MSCI：全球ESG投資快速發展 現主流化趨勢

新世界偕同幸福醫藥及順豐 送出1700盒止痛退燒藥

馬斯克身家縮水近2000億美元 打破健力士紀錄

滬深三大指數全日個別發展 滬指跌0.21%

澳門向香港居民推交通優惠 博彩股向上 金沙最新升半成

花旗上調阿里目標價至155元 維持「買入」評級

【有片：埋身擊】 上證指數或進一步上升 新加坡A50指數料反覆徘徊

TATA Group冀3月底前完成收購 將成首家印度iPhone生產商

恒指半日跌72點 科指跌0.69% 北水轉流入

迪士尼要求員工一周四天回辦公室工作

大摩再上調恒指目標 最高見27000點

滬深三大指數半日個別走 滬指獨憔悴

微軟計劃再投資OpenAI 總金額達100億美元

港元拆息全線向下 1個月HIBOR由升轉跌 隔夜息跌41點子