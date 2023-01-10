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梁兆基指出，內地要重啟經濟提振內循環，現已開始復常，及後會推出大量提高消費信心和投資政策，例如去年底推出內房16條是穩定投資的信心，下一步料會推出補貼等消費政策，另外亦要以基建帶動經濟增長。他指內循環要穩定復蘇，市場必需見到大量刺激政策鞏固穩定信心，貨幣政策如減息降準等現時並非最重要。若美國聯儲局加息至5厘至5厘半停止，人行則會實行更寛鬆政策。

內房企業去年經歷資金問題，雖然內地去年開始推出多項政策緩解房企資金問題，不過梁兆基指銀行可以選擇幫助哪一間房企，行業需要整合，料仍會有房企倒閉。目前政策亦偏重解決供應側問題，需求仍要等待內循環暢順，內房債現時風險溢價仍高，若利率維持高企，內房債仍難以看好。

星展香港經濟師謝家曦則預期，今年香港經濟增長有3.8%，返至2019年水平。2018年旅客消費佔本港零售三成至四成，內地旅客佔訪港旅客七成至八成，內地開關也有助國際旅客來港轉往內地，他指旅遊在上半年將有明顯增長，除了因為低基數效應，外地亦對內地客有多項防疫檢疫措施，帶動旅客選擇來港。

不過，雖然內地客對本港樓市有正面支持，惟星展認為全年樓價仍會輕微下跌5%，主要因為美國今年內不會減息，目前新造按揭H按封頂利率為3.625厘，高於租金回報2厘至2.5厘，減低買樓收租投資的意慾，高息亦減少通過壓測買樓人士數目，另外內地經濟上半年仍處於復蘇期，他們來港仍要繳付三成印花稅，因此即使交投活躍，惟樓價因不會開關大幅上升而保持平穩。