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標普：違約內房未走出困境 流動性顯著惡化

國際評級機構標普報告以「違約內房抱最大的希望，做好最壞的準備」為題，指出已違約的內房尚未走出困境，雖然重複延長其債務限期可為違約內房提供喘息空間，但他們的流動性有明顯惡化跡象，債券延期亦反映他們需要更多時間復元。

違約內房若能夠經股權集資並修復資產負債表，才有希望復元，但需靜觀新政府的支持政策如何發揮作用。

該行不認為近期提振內地房地產的政策是旨在為債權人紓困，它們只是為行業的螺旋式下降設置了底線，這批支持政策主要由市場為主導的解決方案，比起違約內房，更能惠及國有企業和高信用質量的民營內房。

而延長現有項目貸款和控股公司債務，以達成保交樓目標，只是意味著現有債權人較救助基金提供者更遲才獲得償付。而且部分措施更有可能加劇離岸債務的從屬風險，因為在償付上優待了境內債權人本身就存在風險，離岸債權人或因維權無路而失去耐心。

該行又指，雖然一攬子的求助計劃可能會緩解開發商的流動性壓力，但亦會增加新債並增加債務負擔，陷入困境的內房希望在延長期限到期之前銷售能夠恢復。否則折價風險似乎無可避免。

 

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