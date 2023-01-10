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乘聯會﹕12月乘用車零售按年升2.4％達219.3萬輛  按月升31.4％

 

乘聯會數據顯示，內地去年12月乘用車市場零售達到216.9萬輛，按年升2.4％，與11月按年下降9.1%形成巨大的反差，12月零售按月增長31.4%，是2008年以來最強的12月按月增速。

去年全年累計汽車銷售達2054.3萬輛，按年升1.9％，淨增長38.6萬輛，當中購車稅優惠政策啟動以來的6至12月按年增加145.2萬輛，雖因11月負增長而稍低於乘聯會預估的車購稅政策帶來200萬輛增量，但政策增量貢獻仍是巨大。

展望今年1月車市，乘聯會表示，1月有18個工作日，但最后一天仍是初十，節前生產和銷售時間僅有正常的60%。2022年12月的乘用車購置稅減半政策退出和新能源車補貼退出前已經透支了1月部分需求，1月車市零售應該正常性的回歸極度低迷。

乘聯會又指，汽車市場的產業鏈是錯配波動較大。極度缺貨後的供給暴增是必然結果。隨著新能源車連續2年多的暴增，碳酸鋰等資源價格暴漲帶來暴利，隨之而來的上游資源和中游電池產業的投資力度很強，必然帶來供給的高增長，前期的供需錯配帶來的高價格將明顯回落，有利於新能源車的盈利壓力的改善。

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