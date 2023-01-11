道瓊斯工業平均指數收漲186點，升幅0.56%，報33704點。標普500指數收漲27點，升幅0.7%，報3919點。納斯達克綜合指數收漲106點，或1.01%，報10742點。

高盛升1.24%，報357.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而聯合健康跌0.83%，報486元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報130.73元，升0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報88.42元，升0.45%，亞馬遜收市報89.87元，升2.87%，Facebook收市報132.99元，升2.71%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報445點。德國DAX指數收跌0.13%，報14774點；法國CAC 40指數跌0.56%，報6869點；英國富時100指數收跌0.4%，報7694點。

美2年期10年期債息倒掛屆乎62.61基點至69.09基點，收報63.468基點，是1月2日後收市最窄。美3個月10年期債息則續擴大，曾擴至117.769基點，創紀錄最闊。

道指曾升最多0.62%，高見33726.54點，收市報33704.1點，是2022年12月14日後收市新高。

標指曾升最多0.71%，高見3919.83點，收報3919.25點，是2022年12月14日後收市新高，當日報3995.32點。

納指曾升最多1.02%，高見10743.67點，收報10742.63點，是2022年12月15日後收市新高，當日報10810.53點。連升3日，累計升437.39點，對上一次連升3日是2022年11月8日。