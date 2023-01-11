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鮑威爾未談幣策 美股創一個月收市高 道指升186點

聯儲局主席鮑威爾昨出席論壇發言時未提及貨幣政策前景，亦未直接就聯儲會的下一步行動置評，只表示「在通脹高企時恢復價格穩定可能需要採取在短期內不受歡迎的措施」。投資者押注即將公布的美國CPI數據料顯示通脹進一步降溫，或為聯儲局放慢加息步伐提供依據。美3個月10年期債息倒掛創紀錄最闊，美股創一個月收市高。

道瓊斯工業平均指數收漲186點，升幅0.56%，報33704點。標普500指數收漲27點，升幅0.7%，報3919點。納斯達克綜合指數收漲106點，或1.01%，報10742點。

高盛升1.24%，報357.36美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而聯合健康跌0.83%，報486元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報130.73元，升0.44%，谷歌母公司Alphabet收市報88.42元，升0.45%，亞馬遜收市報89.87元，升2.87%，Facebook收市報132.99元，升2.71%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報445點。德國DAX指數收跌0.13%，報14774點；法國CAC 40指數跌0.56%，報6869點；英國富時100指數收跌0.4%，報7694點。

美2年期10年期債息倒掛屆乎62.61基點至69.09基點，收報63.468基點，是1月2日後收市最窄。美3個月10年期債息則續擴大，曾擴至117.769基點，創紀錄最闊。

道指曾升最多0.62%，高見33726.54點，收市報33704.1點，是2022年12月14日後收市新高。

標指曾升最多0.71%，高見3919.83點，收報3919.25點，是2022年12月14日後收市新高，當日報3995.32點。

納指曾升最多1.02%，高見10743.67點，收報10742.63點，是2022年12月15日後收市新高，當日報10810.53點。連升3日，累計升437.39點，對上一次連升3日是2022年11月8日。

 