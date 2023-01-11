個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.16%，折合報366.59元；阿里巴巴（9988）升2.42%，折合報112.15元；美團（3690）升1.48%，折合報181.15元；匯控（0005）升0.78%，折合報53.72元；建行（0939）跌0.22%，折合報4.98元。

道期現升0.064%；標期現升0.06%；納期現升0.06%。日股現升0.9%，韓股現升0.36%，澳股現升0.71%。

VIX指數隔晚跌6.32%或1.39點，報20.58點。

紐油現跌0.66%或0.5美元，報74.62美元；布油現升0.56%或0.44美元，報80.1美元；金價現跌0.01%或0.3美元，報1876.73美元；LME 銅期貨隔晚升0.59%或52.5美元，報8912美元。美國10年期債息現跌0.3%或0.0111厘，報3.6077厘。

今日焦點股份可留意：

雅居樂（3383）折讓13%配股，籌4.8億。

雅士利（1230）發盈警料去年虧損不超過2.5億人幣。

阿里巴巴（9988）杭州市政府簽深化戰略合作協議。

友和（2347）去年第四季交易額升2.1%，訂單單價會員增。

康希諾生物（6185）籌劃發行GDR，並在瑞士上市。

廈門建發擬以現金收購，紅星美凱龍（1528）：股權轉讓尚處於籌劃階段。

禹洲（1628）12月合約銷售額，降75%。

舜宇（2382）12月手機鏡頭出貨量按年跌40%，車載鏡、手機攝像模組出貨量均不達標。匯豐研究：舜宇負面影響已大致反映在股價上，相信未來可受惠智能手機市場復蘇。

乘聯會﹕12月乘用車零售按年升2.4％達219.3萬輛，按月升31.4％。傳降價後三天內獲3萬輛汽車訂單，特斯拉中國：不予置評。

龍湖（0960）老臣子邵明曉計劃退休，辭任副主席。

內地12月社融增1.31萬億，遜預期，新增人幣貸1.4萬億。

其他報道

雅居樂折讓13%配股 籌4.8億

北水減持鼎豐 增持國美

鮑威爾未談幣策 美股創一個月收市高 道指升186點