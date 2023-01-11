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恒指高開132點 科指升0.65% 雅居樂跌8.85%

恒指今早高開132點或0.63%，報21463點，大市成交金額28億元；國指今早高開41點或0.57%，報7304點。恒生科技指數開市報4588點，升0.65%。

平保（2318）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。京東（9618）、龍湖（0960）、中升（0881）拖累大市。

藍籌64隻升，4隻下跌，8隻無升跌。宏橋（1378）升1.72%，報8.3元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌1.36%，報246.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，8隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報112.2元，升2.47%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報39.95元，跌1.72%。

恒指續高於10天線(20658.73點)、250天線(20331.3點)。科指續高於10天線(4375.21點)、250天線(4323.49點)。

雅居樂（3383）折讓13%配股，籌4.8億。開市報2.37元，跌8.85%。

雅士利（1230）發盈警料去年虧損不超過2.5億人幣。無成交，報1.14元。

阿里巴巴（9988）杭州市政府簽深化戰略合作協議。開市報4.9元，升0.41%。

友和（2347）去年第四季交易額升2.1%，訂單單價會員增。無成交，報0.93元。

康希諾生物（6185）籌劃發行GDR，並在瑞士上市。開市報73元，升1.11%。

廈門建發擬以現金收購，紅星美凱龍（1528）：股權轉讓尚處於籌劃階段。開市報3.05元，跌2.56%。

禹洲（1628）12月合約銷售額，降75%。開市報0.48元，升1.05%。

舜宇（2382）12月手機鏡頭出貨量按年跌40%，車載鏡、手機攝像模組出貨量均不達標。匯豐研究：舜宇負面影響已大致反映在股價上，相信未來可受惠智能手機市場復蘇。開市報4.9元，升0.41%。

乘聯會﹕12月乘用車零售按年升2.4％達219.3萬輛，按月升31.4％。傳降價後三天內獲3萬輛汽車訂單，特斯拉中國：不予置評。比亞迪（1211）開市報208.2元，升0.48%；小鵬（9868）開市報39.95元，跌1.72%；理想汽車（2015）開市報88元，跌0.62%；蔚來集團（9866）開市報87元，升1.1%；零跑（9863）開市報28元，跌1.75%。

龍湖（0960）老臣子邵明曉計劃退休，辭任副主席。開市報25.75元，跌1.15%。

內地12月社融增1.31萬億，遜預期，新增人幣貸1.4萬億。建行（0939）開市報4.97元，跌0.4%；工商銀行（1398）開市報4.13元，跌0.24%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見63元，開市報63元，升1.04%；新濠國際發展（0200）創52周高，見10.72元，開市報10.72元，升1.9%；美高梅中國（2282）創52周高，見11元，開市報11元，升1.1%；雅各臣（2633）創52周高，見1.02元，開市報1.02元，升2%；耀才（1428）創52周高，見1.34元，開市報1.34元，升0.75%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.26元，開市報6.26元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，eprint（1884）開市報0.64元，升10.34%；上坤（6900）開市報0.106元，升9.28%；健世科技（9877）開市報38元，升6.44%；先聲藥業（2096）開市報12.68元，升5.84%；網上車市（1490）開市報0.29元，升5.45%；Let Group（1383）開市報0.136元，升5.43%；通天酒業（0389）開市報0.105元，升5%；中原建業（9982）開市報0.66元，升4.76%；新高教（2001）開市報3.92元，升4.26%；創夢天地（1119）開市報4.59元，升4.08%。

下跌異動股，包括，雅居樂（3383）開市報2.37元，跌8.85%；雅生活服務（3319）開市報10元，跌2.91%；長城汽車（2333）開市報10.38元，跌2.81%；紅星美凱龍（1528）開市報3.05元，跌2.56%；新秀麗（1910）開市報21元，跌2.33%；雍禾醫療（2279）開市報11.2元，跌2.27%；寶龍地產（1238）開市報1.76元，跌2.22%；合景泰富（1813）開市報2.05元，跌1.91%；亞博科技（8279）開市報0.27元，跌1.82%；旭輝永升服務（1995）開市報4.87元，跌1.81%；零跑（9863）開市報28元，跌1.75%。

 

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