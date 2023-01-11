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亞洲金融論壇：近七成與會者展望今年全球經濟前景樂觀及中性

第16屆亞洲金融論壇今日開幕，首天吸引逾千環球業界代表出席，一連兩日以線上線下混合模式同步舉行。與會者對前景感到正面；根據大會現場為與會者進行的即場投票顯示，近七成與會者展望今年全球經濟前景樂觀及中性。

大會在各個環節進行即場投票，藉以了解環球精英對全球經濟前景及不同熱門議題的看法。問及全體與會者對今年全球經濟前景的看法時，31% 與會者感到樂觀，38%持中性態度，持感到悲觀的有31%，反映商界對今年經濟前景審慎樂觀。

問及政策對話環節與會者今年環球增長面臨的主要挑戰時，有60%與會者認為是地緣政治風險加劇，有29%認為貨幣政策持續緊縮，提出網絡漏洞和安全風險者佔3%，及企業債務高企抑制投資則佔8%。此外，問及與會者認為創新科技在推動經濟增長方面，有87%的與會者表示很大及較大程度上，帶來效益高於風險。

羅兵咸永道亞太區及中國主席趙柏基表示，今天在亞洲金融論壇發布的聯合調研報告，内容以ESG轉型為主軸，探討了本港企業在ESG 改革進程中取得積極成果及獲取ESG項目融資方面所面臨的諸般挑戰和機遇。隨著政策制定者更加關注ESG議題，以及企業管理層在這方面的意識提高，他們相信這將進一步推進香港的綠色金融進程，還將有助推動世界邁向可持續發展的未來。